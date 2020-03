Aprenda a receita da sopa fria proteica fácil de fazer para saborear na quarentena

A especialista em nutrição Gabi Lodewijks ensina receita fácil, nutritiva e saborosa de sopa fria para saborear durante a quarentena

Reprodução / MF Press Global

Com a quarentena, devido a emergência do novo coronavírus, as pessoas tem ficado em casa e tido diversas restrições de circulação. Além disso, a população tem evitado sair, limitando-se a ir a mercados, drogarias e afins o mínimo de vezes possível. Com isto, a procura por pratos nutritivos, mas fáceis de fazer e que usem poucos ingredientes tem cada vez mais aumentado.

A especialista em nutrição Gabi Lodewijks elaborou um prato especial para o período da quarentena, a sopa fria de aspargos: "Rica em proteínas e baixa em calorias, oferecendo 174kcal por porção de 250g e aproximadamente 5g de proteínas, a sopa fria de aspargos tem rendimento para 3 a 4 pessoas e é bastante saborosa, fácil de fazer e rápida. Não exige grande experiência na cozinha e é uma excelente opção para se manter saudável durante a quarentena."

Gabi Lodewijks/Reprodução / MF Press Global

Confira a receita da sopa fria de aspargos de Gabi Lodewijks:

Ingredientes

400g aspargos brancos

150g alho poró cortado

Ervas à gosto

Sal e pimenta

1 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de leite desnatado

Modo de preparo

Em fogo médio, junte numa panela o leite e a água.

Acrescente sal, pimenta e ervas á gosto

Adicione os aspargos.

Deixe ferver por 10 minutos.

Adicione o alho poró

Espere esfriar e sirva. Se preferir pode bater no liquidificador.