MC Koringa diz que a vida dele já era uma quarentena quando não está fazendo show

Koringa /Reprodução / MF Press Global

A quarentena imposta como medida de prevenção ao aumento de casos de infecção com o novo coronavírus caiu como uma bomba na indústria do entretenimento, adiando shows e eventos por todo o mundo, fechando casas de espetáculo e causando preocupação para empresários, artistas e profissionais ligados ao entretenimento.

O cantor e compositor MC Koringa revela que também foi afetado com as mudanças trazidas pelo surto de coronavírus, mas que acabou por descobrir que sua rotina não foi tão alterada assim: "Com tudo isto que está acontecendo eu descobri que, na verdade, a minha vida normal já e como uma quarentena (risos). Digo isso porque quando eu nao estou fazendo shows eu estou em casa, seja compondo, produzindo ou em estúdio, que fica dentro da minha casa. Agora pra tentar driblar o isolamento social eu tenho investido meu tempo com a minha família e distraindo a cabeça com jogos online com amigos."

Shows adiados

Koringa conta que, assim como muitos outros artistas, teve todos os seus shows cancelados devido ao covid-19: "Com meus shows dos próximos dias todos adiados e, claro, apesar do impacto financeiro, não tem como eu ser contra isso. As medidas foram tomadas para evitar um mal maior. É inegável que o nosso mercado, a industria do entretenimento foi duramente afetada, assim como todos os que diretamente e indiretamente estão conosco nessa, que são as casas de show, bares, fornecedores de bebida, gelo, buffet, seguranças, até a tia que vende bala na porta dos eventos, todos ficaram sem trabalho e ainda não sabemos até quando. Agora só nos resta tomar as precauções necessárias, seguir as orientações dos profissionais da saúde, ter paciência, nos mantermos produtivos de algum modo e seguir as orientações de ficar em casa para superar isso o mais rápido possível".

Koringa em casa com a família/Reprodução / MF Press Global

Nova Rotina devido ao covid-19

Além de investir o seu tempo mais nas composições e novidades musicais, Koringa revela que tem tomado cuidados redobrados para proteger a sua família do coronavírus: "Tenho saído somente para comprar o necessário, para comprar alguma comida, e estou tomando todos os cuidados para não contaminar a minha família, minhas filhas e minha esposa, que tem lúpus, que é uma doença autoimune, e que pode se agravar e muito com o coronavírus. Por isso aqui em casa preciso tomar muito cuidado quando tenho necessidade de ir às ruas."

Empatia e amor pelo próximo

Koringa também apelou à população em geral que tenham, mais do que nunca, empatia e amor pelo próximo: "esse é o momento de termos cuidados especiais com as pessoas, dentro e fora do nosso grupo familiar, que fazem parte do grupo de risco. Não se trata apenas de pensar em não ser contaminado, mas de não infectar outras pessoas com a saúde mais frágil e que se encontram em grupo de risco, como idosos e pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, câncer e tantas outras que infelizmente podem levar a óbito quando associadas ao covid-19".