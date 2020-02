Lucas Leite dá 7 dicas de marketing digital que toda empresa deveria aplicar

Reprodução / MF Press Global

Sua marca está inserida no mundo virtual? Quando você digita o nome da sua empresa ela aparece nos mecanismos de busca online? Se a resposta para essas perguntas for não, é necessário rever a forma como você está querendo se destacar no mercado.

O especialista em Marketing Digital e CEO da Vende MuitoBrasil, Lucas Leite, afirma que ter uma atividade online sólida e bem planejada é essencial para ser referência no seu segmento de atuação: "o marketing digital pode te ajudar a aumentar a visibilidade da sua empresa e ter uma presença online para ser encontrado nos mecanismos de busca. "

Até a primeira metade dos anos 90, usar a internet como ferramenta de comunicação era algo para poucos. No entanto, com o crescimento dos meios digitais as coisas foram mudando rapidamente: "novos canais foram sendo criados em paralelo à TV, rádio e jornal, fazendo com que as empresas percebessem que o marketing digital tem alta rentabilidade e oferece custos menores que o marketing tradicional e maiores ferramentas de mensuração de resultados", revela o especialista.

Para ajudar você e sua empresa a entrar de vez no marketing digital, Lucas Leite separou 7 dicas de estratégias necessárias para ter uma presença online eficiente e que combinadas irão impulsionar seu alcance para seu público alvo e aumentar suas vendas. Confira:

1. Conheça seu público alvo

Fazer a criação de sua buyer persona é uma dica essencial para conhecer seu público e saber se comunicar com ele.

Buyer persona são protótipos de seus clientes reais que servem para orientar o profissional de marketing no planejamento de estratégias e ações sobre seus produtos e serviços, dando base para a construção de conteúdo e na forma de interação com seus clientes.

Para a criação desse modelo de persona é necessário saber idade, profissão, região onde mora, hábitos de compra, hobbies, interesses, além dos motivos para as pessoas procurarem sua marca. É necessário você conhecer seu público e saber quais dores e problemas eles querem resolver e o que sua empresa pode fazer para fornecer a solução dessas causas.

2. Personificação de sua marca

É imprescindível ter uma personalidade humanizada na hora de interagir com seu público nas redes sociais, seja para produzir conteúdo ou responder as pessoas nos comentários.

A criação de uma brand persona pode te ajudar com isso. Basicamente é um manual estrutural da forma de se comunicar e da linguagem utilizada para a interação com seus seguidores.

3. Produção de conteúdo com valor

Na hora de produzir textos para seu blog ou redes sociais é necessário ter com conteúdo relevante, que tenha valor e fale sobre as dores do seu público.

Reprodução / MF Press Global

Para sua estratégia funcionar é necessário entregar um material rico em informação útil para que as pessoas tenham interesse em clicar no seu link e consuma o seu material.

Outra informação importante é que esse conteúdo produzido não seja apenas visando a venda do seu serviço, mas sim que seja educativo para o usuário.

4. Saiba quais redes sociais seu cliente utiliza

Não adianta muito para seu planejamento de marketing digital ter todas as redes sociais e achar que isso vai alcançar um público maior e acreditar que seus usuários estão consumindo os conteúdos de sua empresa em todas as redes.

É necessário conhecer o benefício de cada mídia e ver qual se adequa mais com o tipo de persona da sua empresa. As mídias sociais mais utilizadas para propagar seu conteúdo são: facebook, instagram, twitter, linkedin e youtube.

Mas tenha cuidado! Na hora de fazer sua estratégia virtual veja quais delas seu público mais gosta de consumir informação e tenha o carinho de criar um conteúdo específico para cada rede, não só repostar de uma mídia para a outra.

5. Tenha uma frequência de publicações constante

Não adianta muita coisa você ter todo esse trabalho de criação de conteúdo para as redes sociais escolhidas para engajar seu público e não manter uma frequência fixa de postagens semanais ou mensais, certo?

A pessoa que acessou sua página e começou a seguir você nas redes sociais é porque tem interesse em receber conteúdos constantes sobre seu produto ou serviço. Isso também não quer dizer que você tenha que criar qualquer tipo de coisa só para manter uma constância.

6. Investimento certo no momento certo

Uma das maiores vantagens do marketing digital é a forma como seu investimento está sendo feito e o retorno disso para sua empresa, pois a diferença do investimento aqui é que você escolhe o quanto, onde e como gastar seu dinheiro.

A forma orgânica já não é mais tão eficiente para as redes sociais devido a algumas mudanças no algoritmo das plataformas para empresas. Então se você quer que mais pessoas vejam seu conteúdo é importante fazer impulsionamentos das campanhas criadas e não deixar parado e esperar que os resultados positivos cheguem.

Invista em links patrocinados, compra de palavras-chaves, nas técnicas de SEO e nas ferramentas do Google, como o Adword e Analytics. O diferencial de investir virtualmente é que as ferramentas permitem que haja segmentação dos seus anúncios de acordo com o público que você deseja atingir.

7. Tenha o hábito de monitorar suas mídias

O maior diferencial do marketing digital é justamente saber em tempo real o desempenho que suas postagens e campanhas estão tendo nas redes sociais.

É importante saber monitorar e saber metrificar, pois os números ali representam o rendimento que sua empresa está tendo. Dessa forma, você pode ter uma visão melhor sobre o que tem dado certo e o que pode ser melhorado de estratégias e quais funcionam com seu público evitando então gastos desnecessários ou que deram errado.