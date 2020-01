Do mundo para BH: empresário traz experiências adquiridas mundo afora para seus negócios e cria gigante do marketing digital em Minas Gerais

Reprodução / MF Press Global

Os que atuam no competitivo mundo dos negócios e do empreendedorismo costumam se basear em experiências bem sucedidas, os chamados casos de sucesso, para construir sua narrativa e desenvolver estratégias de crescimento.

O empresário mineiro Lucas Leite construiu a sua empresa, a Vende Muito Brasil, que tem sua sede em Belo Horizonte e hoje é das mais relevantes no segmento de marketing digital no país, tomando como base as experiências e lições aprendidas ao redor do mundo em três continentes: América do Norte, Europa e Oceania: "trouxe comigo na bagagem, ao retornar de cada uma das viagens, as experiências que vivi ao redor do mundo e as implementei aqui em Belo Horizonte. Por isso muitos costumam dizer que meus negócios são do mundo para BH e de BH para o mundo, pois hoje prestamos consultoria para empresas de vários países. É o Brasil exportando para o mundo expertise e conhecimento", conta.

O Começo

Seu talento para vendas foi descoberto à partir dos seus 17 anos, quando trabalhou em diversos segmentos como telefonia, segurança e empréstimos. Pouco tempo depois, com a experiência adquirida no setor comercial, montou a sua primeira empresa: uma loja de bijuterias e acessórios femininos. No entanto seu primeiro empreendimento não foi pra frente como esperado e isto o motivou a encarar novos desafios e se aperfeiçoar. Então Lucas decidiu ir para a Austrália estudar inglês, gestão empresarial e Business com ênfase em marketing: "senti que era o momento de ter uma experiência fora do Brasil e voltar para cá mais preparado, para conquistar o mundo a partir da minha terra que tanto amo. Meu coração está em Belo Horizonte, mas na época senti que eu precisava percorrer uma jornada antes de voltar pra cá", revela.

Reprodução / MF Press Global

Novos empreendimentos

Quando voltou para o Brasil, atuou como estagiário na Multinacional Americana Colgate-Palmolive, trabalhando no setor comercial, mas não por muito tempo. Vendo uma brecha de mercado e a necessidade de muitos consumidores, voltou a empreender ao abrir uma empresa de totens carregadores de bateria de celular, que rapidamente, o negócio se tornou um sucesso, despertando olhares de investidores, a PlugMe Brasil, que se tornou referência nacional no setor de totens de carregamento de celular.

Logo depois, Lucas foi para os Estados Unidos para cursar especialização em Marketing Digital no Digital Marketing Institute. Após concluir o curso, foi trabalhar durante 6 meses na Alemanha: "eu queria ter a experiência do mercado de trabalho europeu, de como atender às expectativas deste que é considerado um dos mercados mais exigentes do mundo, que tem altíssimos padrões de qualidade como ponto de partida. Tudo que aprendi nos Estados Unidos e na Europa abriu minha visão para a realidade de um mercado global, que vai muito além do nosso quintal, onde as distâncias e fronteiras estão cada vez menores entre si. Meu objetivo era aplicar tudo isto no Brasil, o que representaria algo totalmente diferenciado, e dar a conhecer a nossa força e capacidade lá fora, nos mais relevantes mercados internacionais", ressalta.

Negócios locais alcançando a comunidade global

Com toda essa experiência nacional e internacional, Lucas começou a prestar consultoria para diversas empresas no Brasil e no exterior e desenvolveu negócios em diversos ramos entre tecnologia e moda.

Hoje a jóia da coroa é justamente a empresa Vende Muito Brasil, que é uma agência de Marketing Digital focada em pequenos e médios empresários que precisam de aumento de visibilidade on-line. Em poucos meses a startup cresceu e se desenvolveu como um marketplace, descomplicando a forma de vender marketing digital para pequenas e médias empresas que buscam aumentar as suas vendas através da internet.

Hoje a agência mineira também atende clientes de forma exclusiva, executando o planejamento completo de marketing digital, tendo mais de 100 clientes a nível nacional e internacional.