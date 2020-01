Túlio Borgias revela quais são as principais tendências para os criadores de conteúdo digital em 2020

Reprodução / MF Press Global

2019 foi um ano que mais uma vez mostrou a força das redes sociais e consolidou a força e representação dos chamados influenciadores digitais. Agora em 2020, novas tendências são apontadas para os criadores de conteúdo digital que querem se manter relevantes e conquistar seguidores.

Para aqueles que desejam começar o ano impulsionando o engajamento nas suas redes sociais ou atingindo um público maior, o especialista Túlio Borgias, influencer brasileiro que reside em Portugal e se destacou como criador de conteúdo nomeado ao MIAW Awards da MTV, aponta algumas das principais tendências para criadores de conteúdo em 2020.

Aposte em Conteúdo de Nicho

Túlio Borgias acredita que a principal tendência este ano para aqueles que se dedicam às redes sociais é o conteúdo de nicho: "para o criador de conteúdo em 2020 acredito que a principal tendencia é apostar em conteúdo de nicho. Independente do assunto existe um publico para tal e focar nesse publico é o caminho para criar um audiência sólida e ter engajamento real. É investir em algo que tenha distinções suficientes para que se trabalhe com as particularidades daquele público que se identifica com o teu conteúdo. Essa estratégia traz grandes benefícios, pois quanto mais específico for seu público, maiores são as chances de conseguir atender as necessidades e expectativas da sua audiência".

Reprodução / MF Press Global

Esteja sempre atualizado

Independente de quem é o seu público, eles querem novidades na velocidade da internet. A atualização constante é uma necessidade e faz toda a diferença para quem quer despontar em 2020: "Nunca podemos esquecer que as redes sociais e plataformas como o YouTube se tornaram a principal forma de consumir conteúdo da maioria das pessoas hoje em dia. Quando queremos saber das notícias, ou acompanhar algum artista que gostamos ou saber novidades recorremos geralmente às mídias sociais primeiro. Logo, estar atualizado é fundamental para atrair a audiência e gerar engajamento. Por exemplo, para quem fala de games e filmes de heróis 2020 será um excelente ano, pois teremos o lançamento de novos consoles da PlayStation e Xbox com vários jogos exclusivos e a estreia de sete filmes de heróis, sem contar as series nas plataformas de streaming. Isto ja é um ponto de partida para gerar conteúdo direcionado".