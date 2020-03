Festas de St. Patrick's Day vão agitar BH neste final de semana

Adereços verdes fizeram parte da festa realizada em 2019 na Savassi (foto: Mateus Baranowski/Divulgação) O Dia de São Patrício é 17 de março, mas as “homenagens etílicas” ao padroeiro da Irlanda começam neste fim de semana. Eventos alusivos à data já se tornaram tradição na agenda de entretenimento da Grande Belo Horizonte.





No domingo, o último quarteirão da Avenida Getúlio Vargas será fechado para o St. Patrick’s Day Savassi, que chega à 13ª edição. Léo Soares, um dos organizadores do evento, informa que bandas covers de rock vão se apresentar. Subirão ao palco Lurex, Led III e Metamorphosis.





O astro da festa é o chope verde, que será vendido a R$ 10. “A comida estará a cargo do Duke'n' Duke, que levará seus famosos hambúrgueres e o Fish and Chip, principal referência da culinária britânica”, informa Léo. Também haverá sorvetes, pizzas e comida vegana servida pelo Cogumelado.





Entre as atrações especiais está a bebida Hidromel Ferroada, receita inglesa do século 15 ligada à cultura celta. A barraca de drinques, com uísques irlandeses, será comandada pelo mixologista Diego Kruz.





“Embora seja uma festa beneficente, este ano não é obrigatório levar 1kg de alimento não perecível. Porém, estamos pedindo essa contribuição ao público. Trata-se de um evento de rua, fechado, com entrada por ordem de chegada”, explica Léo. De acordo com ele, são bem-vindas roupas verdes, cartolas temáticas e demais adereços típicos do Dia de São Patrício.





CONTAGEM

Sábado (14) e domingo (15), a partir das 12h, o 4º Festival Aprecie – Saint Patrick’s Day será realizado no estacionamento do Itaú Shopping, em Contagem. Cristiano Pi, um dos organizadores, diz que será “uma festa cervejeira, em clima familiar”.





As atrações musicais de amanhã serão o grupo Beerjuice e as bandas Velotrol, Dona Odeteh e Mago Zen. No domingo, tem U2 Latin American, Zé Pelin, Honky Tonk, Lurex e o DJ Kriok.





No sábado (14), a partir das 15h, no espaço Krugbiergarten, no Bairro Jardim Canadá, tem Saint Patrick’s Krug Bier, com decoração típica e bares servindo vários tipos de chope – não vai faltar o verde, claro. A programação musical reúne as bandas No Label e Seu Pimenta, além do DJ Jaka.





PROGRAMAÇÃO





» ST. PATRICK’S DAY SAVASSI

Domingo (15), a partir das 12h. Avenida Getúlio Vargas, entre Avenida do Contorno e Rua Alagoas, Savassi. Entrada franca.





» FESTIVAL APRECIE ST. PATRICK’S DAY

Sábado (14) e domingo (15), a partir das 12h. ItaúPower Shopping, Avenida General David Sarnoff, 5.160, Contagem, (31) 3329-3006. Entrada franca, com doação de 1kg de alimento não perecível. Ingressos devem ser retirados no site Sympla.





» SAINT PATRICK’S DA KRUG

Sábado (14), às 15h. Krugbiergarten, Av. Montreal, 280, Jardim Canadá. Entrada franca, com retirada de ingressos no

site Sympla.