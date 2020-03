Banda Francisco, El Hombre promete pôr fogo na pista da Autêntica

Banda FRANCISCO, EL HOMBRE lança o disco Rasgacabeza em BH (foto: Rodrigo Gianesi/divulgação )





O grupo paulista Francisco, El Hombre promete show incendiário – e dançante – para lançar seu novo disco, Rasgacabeza, em BH. Nesta sexta-feira (6) e no sábado (7), os irmãos mexicanos Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, Juliana Strassacapa, Andrei Martinez Kozyreff e Rafael Gomes farão rodada dupla n'Autêntica.





O quinteto avisa: seu trabalho é totalmente “fora da caixa”, não se enquadra em padrões musicais. Pode ser punk, freak ou rock, mas sempre falando de questões urgentes deste Brasil polarizado, marcado por conflitos sociais e ideológicos. Lançado em janeiro, o clipe Matilha: coleira ou cólera é prova disso. Filmado no Centro de São Paulo, “bunker” de manifestações de toda ordem, reuniu integrantes de movimentos indígenas, agricultores e estudantes. “Faço a fronte, faço a frente/ A matilha mostra o dente/ A matilha faz a ponte/ Eu, você e muita gente/ Canta aí, canta aí/ Educar e resistir/ Canta aí até fazer ele cair e tremer”, diz a letra.





Entre as faixas do segundo disco – o primeiro se chamava Soltasbruxa (2016) – estão as engajadas Encaldeirando: Aqui dentro tá quente, Chão teto parede: Pegando fogo e Chama adrenalina: Gasolina. A letra desta canção, aliás, é emblemática ao expressar as inquietações do quinteto. Diz assim: “Abana essa monotonia/ Autonomia chama, combustão que sana/ E acende a corda, acorda, acorda/ Taco gasolina na tua monotonia/ Chama adrenalina chama chama adrenalina”.





Chão teto parede... não deixa por menos, ao falar do Brasil: “A rua pegando fogo/ Museu tá pegando fogo/ A praça pegando fogo/ Bandeira pegando fogo/ A massa pegando fogo/ A pista pegando fogo/ Tudo tá pegando fogo”.





FRANCISCO, EL HOMBRE





Lançamento do disco Rasgacabeza (Natura Musical). Com Julia Moreno. Sexta (6) e sábado (7), às 22h. A Autêntica. Rua Alagoas, 1.172, Savassi, (31) 3654-9251. Inteira a partir de R$ 70. Entrada promocional, com doação de 1kg de alimento, a partir de R$ 35. À venda no site Sympla.