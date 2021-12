Loja Zara é acusada de racismo em unidade de shopping em Salvador

Homem foi pedido para abrir mochila e apresentar documentos (foto: Reprodução)



A unidade da loja Zara no Shopping Bahia, em Salvador, está sendo acusada de racismo. Dessa vez, um homem negro que visitava a loja foi abordado por seguranças e obrigado a abrir sua mochila. O caso aconteceu nesta terça-feira (28/12).





O homem aparece em filmagens registradas por outros clientes que também estavam na loja no momento. “Eu tenho educação, eu compro o que eu quiser”, declarou, indignado, em trecho do vídeo, enquanto mostrava seus pertences e documentos dentro de sua mochila.





Mais um caso de racismo envolvendo a Zara em Salvador. Dessa vez, o segurança obrigou um homem abrir a mochila para provar que ele não tinha roubado nada ?????



O que está faltando para essa loja fechar? Até quando ela irá cometer crimes e permanecer impune? RACISMO É CRIME!







Em nota divulgada, o Shopping Bahia mencionou não concordar com os acontecimentos registrados no vídeo.





“A administração do Shopping da Bahia não compactua com qualquer ato discriminatório e incluirá as imagens deste fato nos treinamentos internos para evitar que se repitam", diz a nota.









CÓDIGO PARA SUSPEITOS





O caso da unidade de Fortaleza intensificou os debates sobre racismo em estabelecimentos comerciais, pois indicou a existência de um código utilizado entre os funcionários para anunciar a outros funcionários que clientes considerados suspeitos estavam dentro do estabelecimento. A cada pessoa negra considerada suspeita que entrasse na Zara, o sistema de som anunciava “Zara, Zerou”.

O código foi denunciado por uma ex-funcionária da Zara, que prestou depoimento no caso de racismo da unidade Zara de Fortaleza, no Ceará. O gerente foi denunciado pelo crime de racismo.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira