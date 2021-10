Literatura afro-brasileira: coletânea reúne 18 histórias sobre os orixás

O escritor Nei Lopes é um dos integrantes da coletânea (foto: Jefferson Mello/Divulgação)

A editora Malê lançou o livro “Contos de axé: 18 histórias inspiradas nos arquétipos dos orixás”, obra que apresenta narrativas escritas por autores de diferentes regiões do Brasil sobre os orixás. A editora Malê lançou o livro “Contos de axé: 18 histórias inspiradas nos arquétipos dos orixás”, obra que apresenta narrativas escritas por autores de diferentes regiões do Brasil sobre os orixás.









Para Marcelo Moutinho, idealizador e organizador da coletânea, as culturas e as tradições afro-brasileiras são elementos importantes formadores do país. “A partir dos contos criados com base na mitologia das religiões de matriz africana, a ideia é tentar iluminar uma cultura de admirável força alegórica que costuma ser ignorada no Brasil, embora seja tão definidora de nossa gênese”, afirma Moutinho.





Confira os 18 autores que contribuíram com a coletânea: Aidil Araújo Lima

Carlos Eduardo Pereira

Edimilson de Almeida Pereira

Eliana Alves Cruz

Fabiana Cozza

Geovani Martins

Giovana Madalosso

Gustavo Pacheco

Itamar Vieira Junior

Jeferson Tenório

Juliana Leite

Luisa Geisler

Marcelino Freire

Miriam Alves

Nei Lopes

Paula Gicovate

Rodrigo Santos

Socorro Acioli





A diversidade e a variedade dos autores foi um dos caminhos escolhidos por Marcelo Moutinho no momento da organização da coletânea, optando por escritores de localidades, gêneros, raças e carreiras diferentes.



Na obra, há autores que estão iniciando seus percursos nas escritas sobre religiões de matriz africana e outros que já são consolidados, com diversas obras e livros sobre o tema. É o caso do compositor, cantor, escritor e pesquisador Nei Lopes, que também integra a lista de autores escolhidos para a coletânea.





Literatura negra para todos os públicos

Outras obras com características semelhantes também foram lançadas este ano no Brasil. É o caso de “Òrun Àiyé: A criação do mundo", que narra o surgimento do universo a partir da mitologia iorubá.





No livro, dedicado ao público infantil, a autora baiana Jamile Coelho apresenta o plano espiritual Òrunonde, onde vive Olorum, o senhor de todas as coisas e seus filhos, Obatalá e Odùdùa, quem espalha a magia necessária para o surgimento da terra.





O cenário da literatura negra nacional vem sendo tema de pesquisas pelo país. Em um estudo realizado pela Universidade de Brasília (UnB) e divulgado em 2014 foi indicado que aproximadamente 90% dos romancistas nacionais e contemporâneos são brancos. Além disso, quase 70% são homens e aproximadamente 50% são residentes em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.