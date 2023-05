ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A vivência afetiva e sexual tem lhe estimulado nos últimos tempos, assim como a necessidade de partilhar valores. Todavia, busque não idealizar nem romantizar em excesso tais vivências. Busque seu lado mais espiritual, abnegado e entregue. Não se superestime, nem esqueça de si mesmo neste processo.

Sonhos

A quadratura de Vênus em Gêmeos com Netuno em Peixes nos estimula no lado criativo e artístico, portanto devemos canalizar isto. Todavia, também pode nos trazer “lentes cor de rosa” quanto às relações e finanças. É preciso moderação e bom senso para evitar se iludir. Sonhe, mas o faça com sabedoria e os pés no chão.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com