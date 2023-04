Horóscopo do dia (15/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vesta em Touro

Vesta, a deusa do fogo interno, entra hoje no signo de Touro. Será preciso depurar e transformar nossos sistemas de valor, finanças, talentos e merecimento. Busque ter mais fé em seus potenciais, talentos e capacidade de realização e abundância. Foco naquilo que lhe faz bem, independente e que lhe faz se sentir valorizado, amado e seguro.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe traz grande foco em transformar sua vida material e financeira. Busque focar sua fé e energia no cultivar seus talentos e senso de abundância e merecimento. Necessidade de reavaliar a vida financeira e como investe em bens e valores. Capacidade de cultivar novos talentos e dons em alta, assim como deve por fé no que tem de melhor a oferecer.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vesta entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo grande paixão e fé em si mesmo e no seu senso de autovalorização. Sua fé e devoção serão altas, em especial no reconhecer o aspecto divino que expressa a sua individualidade saudável. Use o combustível da fé para se transformar e permitir que novas facetas suas se expressem no aqui e agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz grandes forças depurativas sobre questões emocionais, psíquicas, subconscientes e espirituais. Busque transformar as velhas formas de sentir em algo novo e claro. Sua fé mística está em alta no momento e lhe pede maior devoção e entrega. Os processos terapêuticos tendem a lhe auxiliar e trazer a necessária libertação.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz intenso foco e devoção para com as questões coletivas. Há um forte senso de devoção que lhe pede que faça algo de bom, útil e valoroso pelos semelhantes. As relações de amizade e com grupos passam por transformações para que expressem o melhor em termos de qualidade e valor. Foco em ter uma vida abrangente e inovadora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz grande foco e depuração em termos de carreira, estruturas, realizações, compromissos e uso da autoridade. Terá grande força para transformar aquilo que é rígido ou está estagnado. Ponha mais fé em seus talentos e principalmente na sua capacidade de transformá-los em algo rentável, profissão ou realização durável. Foco na própria autoridade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz um aumento considerável de sua fé. Estará vibrando mais nas possibilidades futuras e acreditando com mais otimismo e senso de valor e realização. Busque devoção ao divino e/ou seus princípios éticos. Transformação de crenças e reavaliação de objetivos e metas futuras. Vibração mais generosa, otimista com senso de entrega e devoção.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz depurações emocionais profundas. Algumas emoções endurecidas ou estagnadas passam pelo calor do fogo interno, sendo depuradas em algo melhor, o que lhe pede sua cooperação no processo. Sua energia afetiva e/ou sexual está bem mais alta, podendo despertar potenciais benéficos. Cura realista do campo emocional e partilhado.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz grande foco e devoção nas relações, parcerias, casamento e vida social. Está depurando alguns aspectos do relacionar para que seja mais valoroso, prazeroso e estável. Busque auxiliar os semelhantes e ter diplomacia, imparcialidade e ponderação no contato humano. Foco no melhor e mais valoroso quer as relações tem a oferecer.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz depuração em sua vida material. Grande foco em servir, ser útil, cumprir tarefas e realizar de forma valorosa. Também alguns padrões engessados devem ser transmutados, saindo de repetições sem sentido. A saúde também passa por forte transformação, devendo ter melhores cuidados e mudança de hábitos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz grande foco em si mesmo e na expressão de sua essência e criatividade. Seu fogo interno arde no sentido da expressão valorosa, constante e plena de si mesmo. Busque alegria, aventura, romance, criatividade e expressão do lado lúdico agora. Devoção ao senso de individuação e daquilo que o faz único. Expresse o que há de melhor em si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz grandes depurações no campo emocional, pessoal, passado e/ou familiar. Questões que envolvam valores e bens familiares pedem energia de resolução e transformação. Suas próprias emoções e apegos carecem de mais fé e senso de mudança saudável. Acenda seu fogo interno, deixando ir aquilo que é passado e já não cabe mais em sua vida presente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz grandes depurações no campo mental. Deve se permitir a queima e transformação de ideias antigas e cristalizadas. Busque ter abertura e flexibilidade para enxergar novos conceitos. A comunicação também envolverá um tanto de seu otimismo e fé. Transformação na relação com irmãos, parentes, vizinhos e/ou conhecidos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com