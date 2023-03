Horóscopo do dia (27/03): Confira a previsão de hoje para Virgem

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



O dia de hoje lhe traz necessidade de buscar segurança na carreira, trabalho e compromissos. Todavia, deve se lembrar que tem de lidar com os outros e suas subjetividades (assim como suas próprias dificuldades emocionais ao reagir ao outro). Busque auxiliar e fluir generosamente e com amor, mas estabelecendo seus limites com clareza.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Comunicação subjetiva

A Lua em Gêmeos nos sensibiliza a comunicar e verbalizar aquilo que sentimos. Todavia, a quadratura a Netuno em Peixes mostra que podem haver excessos de subjetividade, dramatização ou vitimização no processo. Devemos buscar um senso mais profundo de abnegação, caridade e espiritualidade para nos comunicar da melhor forma. E também saber o momento de silenciar. Ainda sob a conjunção de Mercúrio e Quírion, devemos comunicar a cura, mas tendo muito cuidado na maneira como nos expressamos.

Horóscopo do dia (27/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com