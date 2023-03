'Sombra e ossos' chega com mais batalhas e desafios para Alina Starkov

Malyen (Archie Renaux) e Alina Starkov (Jessie Mei Li) estão na mira de um poderoso grisha (foto: Netflix/divulgação )



A espera está prestes a acabar. A segunda temporada de "Sombra e ossos", baseada na trilogia bestseller da autora Leigh Bardugo e ligeiramente inspirada na Rússia dos czares, estreia na próxima quinta-feira (16/3) na Netflix.





Depois de se livrar do domínio do obstinado general Kirigan (Ben Barnes), após terrível batalha com as criaturas nefastas da Dobra das Sombras, a dupla segue seu caminho incógnita. Principalmente para não despertar a curiosidade das pessoas e a ambição de caçadores de recompensa. Mesmo porque Darkling, um poderoso grisha (raça de humanos com poderes mágicos) e real identidade de Kirigan, busca Alina como um troféu.

Luz do medo

Considerada santa salvadora por muitos, mas traidora pelos grishas fiéis a Darkling, Alina forjou seu grande poder conjurador de luz no medo. Agora, precisa turbiná-lo com sua própria coragem para acabar com a Dobra das Sombras. Só assim será capaz de salvar Ravka do impiedoso Darkling.





Na batalha contra seu poderoso e cruel oponente, a heroína convoca novos aliados – entre eles, um corsário de caráter duvidoso – para completar a jornada em busca de duas criaturas mágicas capazes de potencializar seus poderes.





“Está disposta a sacrificar aquilo que é mais precioso para você?”, indaga Darkling a Alina, dando uma pista do que está por vir. Neste segundo ano, há boas batalhas e aventuras épicas, além de um surpreendente segredo. Há até boa dose de romance em meio a cenário tão perturbador.





“SOMBRA E OSSOS”

A segunda temporada, com oito episódios, estreia na quinta-feira (16/3), na Netflix