Casamento triplo reúne atores da primeira versão de 'Pantanal'

Filó: a bela noiva do último capítulo de 'Pantanal' (foto: Globo/reprodução)

Casório triplo movimenta o último capítulo de 'Pantanal', nesta sexta-feira (7/10). Zé Leôncio e Filó finalmente oficializam sua longa relação, enquanto ele discursa sobre o amor por ela e reforça a importância de amar e respeitar a natureza.Zefa revela que está grávida e diz a Tadeu que duvidou de que os dois fossem se casar. Ele diz que a ama. Irma e José Lucas também sobem ao altar. Diferentemente da versão original, Guta e Marcelo não se casam no último capítulo de 'Pantanal'.Outra mudança no remake assinado por Bruno Luperi: Maria Bruaca e Alcides voltam do Sarandi para participar da festa tripla na fazenda de José Leôncio. Na versão original de Benedito Ruy Barbosa, o casal não retornava ao Pantanal.

Ingra Lyberato e Cristiana Oliveira, a Madeleine e a Juma da primeira versão de 'Pantanal', são convidadas do casamento triplo na fazenda de José Leôncio (foto: Globo/reprodução)

A festa, aliás, tem convidados para lá de especiais: os atores Sérgio Reis, Cristiana Oliveira e Ingra Lyberato, que participaram do elenco de 'Pantanal', na extinta Rede Manchete, em 1990.

