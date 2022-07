Celso Adolfo lança single pela primeira vez na carreira

Celso Adolfo gravou clipe dirigido por Miguel Aun (foto: Eduardo Gontijo/Divulgação)

O cantor mineiro Celso Adolfo vive uma experiência inédita em sua extensa carreira. Pela primeira vez. A canção "Santo Antônio da Querença" chegou às plataformas digitais na última semana e, nesta quinta-feira (30/6), ganhou um clipe no YouTube.

O lançamento veio na esteira das comemorações juninas, retomadas após dois anos suspensas, devido à pandemia. A música, composta em 1998, estava adormecida, segundo o autor, apenas esperando o momento certo para ser gravada. E não haveria momento melhor do que o retorno das quadrilhas, quermesses e festejos do mês de junho.

O cantor e compositor diz que não se trata de um arrasta-pé típico. A canção nasceu com compassos valseados e ele a encaixa no que chama de "guarânia-vienense-paraguaya-pratiana", ritmo que, nas suas palavras "não existe nos compêndios como gênero, senão na intuição".



O single conta com capa de Guilherme Seara, que também está na direção de arte do clipe. A direção de fotografia, por sua vez, fica a cargo de Miguel Aun.

Capa e código do single Santo Antônio da Querença (foto: Guilherme Seara)

"O Miguel Aun é um fotógrafo das antigas, ele é filho do Seu Elias, do antigo Foto Elias, de Belo Horizonte. Eles têm uma longa história na fotografia mineira", aponta. "Ele filmou as minhas cenas interpretando a música e dançando. Quer dizer, eu dançando é uma coisa um pouco lastimável, mas dancei…", brinca.



Além de "Santo Antônio da Querença", o novo disco de Celso Adolfo, "Pratiano", em homenagem à sua terra natal, São Domingos do Prata, contará com mais três canções compostas no final dos anos 1990 e que ainda não haviam sido gravadas.