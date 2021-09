Sarajane se une ao Havayanas Usadas em live carnavalesca nesta sexta (10/9)

Sem poder trabalhar durante a pandemia, os integrantes do Havayanas Usadas buscaram atividades alternativas para se manter (foto: Bruna Brandão / Divulgação)



Uma das precursoras da axé music, a cantora Sarajane, que fez enorme sucesso no final dos anos 1980 com a música “A roda”, vem a Belo Horizonte para participar de uma live promovida pela banda Havayanas Usadas – ala musical do bloco carnavalesco homônimo – nesta sexta-feira (10/9), às 20h.









A relação do Havayanas Usadas com Sarajane vem já de alguns anos, conforme explica o vocalista da banda, Heleno Augusto. Ele conta que, em 2014, foi em busca da cantora para que ela participasse, como convidada especial, de um show de outro grupo que mantém, o Ragamofe, que também se dedica a executar a axé music dos anos 1980 e 1990.





“Começamos com uma busca na internet, mas demoramos para conseguir um contato, porque a Sarajane estava sem cantar, fora de cena. Quando finalmente falamos com ela, deu tudo certo, ela veio, participou do nosso show e voltou à cena. Criamos uma relação e, desde aquele ano, temos conversado sobre a possibilidade de ela se apresentar com o Havayanas”, comenta.





Sarajane confirma que foi o convite do Ragamofe que promoveu seu reencontro com a carreira artística após quase 10 anos afastada dos holofotes. “Heleno é um grande amigo”, diz. Ela conta que vinha fazendo shows regularmente ao longo dos últimos sete anos, gravou alguns discos e, em 2019, começou a preparar uma homenagem aos 35 anos da axé music.

Dona do hit "A roda", Sarajane retomou a carreira musical em 2014, após convite do grupo mineiro Ragamofe (foto: Divulgação)

O resultado foi o EP “Liquidificação”, lançado no ano passado e que conta com as participações de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Margareth Menezes, Durval Lelys e Maestro Spok. “Mas aí chegou a pandemia e não tivemos como divulgar esse trabalho com shows”, lamenta a cantora.





Ela diz que, por motivos diversos, os últimos anos não foram fáceis. “Tive muitas perdas, o empresário que trabalhou comigo por muitos anos, a presidente do bloco de carnaval em que canto e também alguns amigos próximos que partiram”, diz, destacando que a chegada da pandemia foi um baque a mais, que ela conseguiu contornar exercitando seu lado comunicadora.

BATE-PAPO

Em março de 2020, no contexto das medidas restritivas de circulação para o combate ao novo coronavírus, Sarajane criou a live “Vamos abrir a roda de bate-papo”, que consiste em entrevistas que faz com convidados e transmite, por meio de seu perfil no Instagram, às terças, quartas e quintas, às 19h.





“O que me ajudou a não entrar numa depressão foi justamente essa interação com a galera nas lives. Eu me aproximei de novo do meu público, dos meus colegas. Já fiz o ‘Vamos abrir a roda de bate-papo’ com Elba Ramalho, Chico César, Roberta Sá, Aline Rosa, Ricardo Chaves, Chiclete com Banana e com o próprio Havayanas Usadas”, conta ela. O programa vai estrear em uma rádio de Salvador no próximo dia 15.





Se Sarajane teve que encontrar meios alternativos para contornar as dificuldades impostas pela pandemia, o mesmo vale para os integrantes do Havayanas Usadas. “A gente está praticamente sem trabalhar há um ano e sete meses. O que temos feito é participar desses editais que aparecem. Não é uma coisa que resolva financeiramente, porque os recursos são poucos e têm que servir para uma série de ações, mas ajuda em alguma coisa. Individualmente, todo mundo buscou alguma forma de rentabilidade, ministrando aulas on-line, por exemplo”, diz Heleno Augusto.





Ele aponta que o grupo chegou a fazer algumas lives contratadas, para pequenas celebrações virtuais e casamentos, e também por meio de editais. “Em março deste ano, por exemplo, fizemos a Folia Viva, que foi uma live solidária em parceria com a AIC (Agência de Iniciativas Cidadãs) e com a Comunidade Viva sem Fome, para arrecadar alimentos, produtos de higiene e outros itens de necessidade básica. Conseguimos movimentar isso junto com essas instituições e conseguimos uma ajuda de custo para os músicos”, diz.





Outra iniciativa – esta viabilizada por meio da Lei Aldir Blanc – foi a gravação de uma música autoral, que ainda não foi oficialmente lançada, mas estará entre os temas que vão ser executados na live de logo mais.





O repertório trará músicas que o bloco Havayanas Usadas levou para as ruas ao longo de seus quatro últimos desfiles, o que inclui clássicos do axé e duas músicas autorais. Também entram sucessos da carreira de Sarajane, que, conforme ele aponta, vai cantar duas músicas novas, que estão em “Liquidificação”.





A apresentação será transmitida ao vivo, com acesso gratuito pelo canal do Havayanas Usadas no YouTube (youtube.com/havayanasusadas), ao passo que as dicas gastronômicas de Elian Duarte e o giro com Sarajane por pontos turísticos de Belo Horizonte serão gravados. Os bastidores do passeio podem ser conferidos pelos perfis do Instagram @oficialsarajane e @havayanasusadas.





HAVAYANAS USADAS CONVIDA SARAJANE

Live nesta sexta-feira (10/9), às 20h, no canal do YouTube do bloco carnavalesco, com acesso gratuito.