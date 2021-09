Milton postou vídeo em sua conta no Instagram e pediu "Fora Bolsonaro" (foto: Reprodução: Instagram)

Canção-símbolo da repressão durante a Ditadura Militar (1964-1985), “Cálice”, composta por Chico Buarque e Gilberto Gil em 1973, foi a música escolhida por Milton Nascimento para protestar contra o governo Bolsonaro.

O cantor mineiro interpretou a cappella trechos da música em vídeo postado em sua conta no Instagram. No post também escreveu "Fora Bolsonaro".

Censurada, “Cálice” ficou proibida durante cinco anos. Milton participou da gravação original de Chico, lançada em álbum de 1978 ao lado de outras canções que falavam do período, como “Apesar de você”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milton Nascimento (@miltonbitucanascimento) São Paulo, em maio de 1973. "Cálice" foi composta para o show Phono 73, evento realizado no Palácio das Convenções do Anhembi, em, em maio de 1973.

No dia do show, quando Gil e Chico começaram a interpretá-la, tiveram os microfones desligados. De acordo com o baiano, a canção havia sido apresentada à censura e eles foram recomendados a não cantá-la.

Os dois haviam decidido cantar apenas a melodia da canção, pontuando-a com a palavra "cálice", mas isto também não foi possível. Através de metáforas e duplos sentidos, a letra fala sobre a repressão e a violência do governo autoritário.