Grupo Galpão monta espetáculo com relatos de sonhos durante a pandemia

Para contornar as restrições impostas pela pandemia sem paralisar suas atividades, o Grupo Galpão lançou, em junho passado, o projeto "Dramaturgias – Cinco passagens para agora", com o objetivo de desenvolver espetáculos em parceria com dramaturgos e diretores convidados.





O primeiro deles foi "Como os ciganos fazem as malas", baseado no texto homônimo do autor pernambucano Newton Moreno. Agora, a trupe mineira dá continuidade ao projeto com o espetáculo "Sonhos de uma noite com o Galpão", escrito e dirigido pelo ator, diretor e dramaturgo carioca Pedro Brício, que estreia virtualmente neste sábado (21/08).





Essa experiência teatral nasceu da vontade do grupo mineiro e do diretor de abordarem a natureza dos sonhos em tempos de pandemia. Para isso, eles reuniram o relato de mais de 150 pessoas, que responderam a perguntas como: "O que temos sonhado?"; "Como os sonhos revelam os traumas da pandemia?"; "Estamos sonhando coletivamente?"; "Como sonharemos no futuro?"; e "Transformar um sonho em cena pode ampliar a experiência do sonhador?".





"Conversamos com muitas pessoas, primeiro com amigos e, depois, com desconhecidos. Fizemos um apanhado sobre o que elas sonharam durante a pandemia. Depois disso, investigamos o que as pessoas estão sonhando e, então, decidimos usar isso como material dramatúrgico", explica Brício. "Constatamos que são sonhos muito variados, apesar de haver, sim, repetições. É bonito perceber como nosso inconsciente se articula em um momento difícil como este."





Ao todo, foram coletados os relatos de mais de 150 pessoas. No primeiro momento, os integrantes da companhia abordaram amigos que poderiam se interessar pelo projeto. Eles também contaram com a ajuda de crianças que participaram de oficinas ministradas nos últimos meses. A última etapa ocorreu na rua. O grupo foi até a Feira das Flores, em BH, onde instalou duas cadeiras e uma placa que pedia relatos de sonhos aos transeuntes.



Paramentada com os devidos equipamentos de proteção individual, como máscara e protetor facial (face shield), a atriz Teuda Bara abordou as pessoas na tentativa de conseguir fazer com que revelassem suas experiências durante o sono. A ação foi registrada em vídeo e faz parte do espetáculo.





"Esse projeto tem uma linguagem documental porque optamos em mostrar o processo de construção do texto", conta o diretor. "Diante da variedade das histórias que conseguimos reunir, nossa escolha foi diversificar a maneira de contá-las, investigando e explorando o universo onírico de muitas maneiras."

"O sonho em si já é uma criação. O que fazemos é recriá-lo a partir do teatro. Isso nos deu a oportunidade de trabalhar o texto de diferentes maneiras. Há drama e poesia, como também há humor. Tudo isso é inerente ao [Grupo] Galpão e seus atores e atrizes" Pedro Brício, diretor





A peça é encenada por Teuda Bara, Antonio Edson, Eduardo Moreira, Inês Peixoto, Lydia del Picchia e Simone Ordones. Eles dão voz ao relato de 34 pessoas. O espetáculo tem uma parte ao vivo e outra gravada.





O trecho inicial mostra os atores diretamente de suas respectivas casas, enquanto discutem e buscam respostas para as perguntas que o texto propõe. Depois disso, eles começam a explorar uma narrativa ficcional, já com base nos sonhos relatados. Há cenas em que eles trocam ideias sobre os sonhos que tiveram. Em determinado momento, os seis remontam uma festa de aniversário tipicamente pandêmica, ou seja, comemorada a distância e virtualmente, como pedem os protocolos de segurança contra a COVID-19.





Em um segundo momento, o público assistirá à encenação dos sonhos gravada no palco do Galpão Cine Horto diante das pessoas que os relataram. O registro foi feito no início deste mês e foi emocionante para os atores, que não pisavam naquele palco desde março de 2020.





"Foi muito bonito e importante a possibilidade de ter contato com as pessoas que revelaram os sonhos para a gente. Esse trabalho não existiria sem elas. Não seria o mesmo sem elas. Então, esse encontro é muito importante para toda a proposta desse espetáculo", avalia o diretor.





"O sonho em si já é uma criação. O que fazemos é recriá-lo a partir do teatro. Isso nos deu a oportunidade de trabalhar o texto de diferentes maneiras. Há drama e poesia, como também há humor. Tudo isso é inerente ao [Grupo] Galpão e seus atores e atrizes", acrescenta.





Ao longo do processo de coleta dos sonhos, ele se surpreendeu com a variedade dos temas sonhados. Ao mesmo tempo, Pedro Brício aponta que é possível identificar semelhanças, principalmente com medos e ansiedades suscitados pela pandemia.





"Há muitos sonhos relacionados a morte, perigo e ameaça. As pessoas estão sonhando que saem de casa sem máscara e, portanto, correm o perigo de se contaminar. Também há aqueles sonhos em que acontece um reencontro espiritual com pessoas que já morreram. Um deles, por exemplo, é de uma pessoa que sonhou com a avó, e não sonhava com ela havia muito tempo", comenta.





"Mas também tem uma variedade de sonhos engraçados. Um deles é de uma pessoa que quer comer um frango e não consegue. É engraçadíssimo. Vários deles lidam com o lúdico de uma maneira muito bonita. Conseguem passar uma natureza pueril. Mas o medo e a morte são sentimentos predominantes e quase onipresentes", revela.





Na visão de Brício, o texto mostra os reflexos da pandemia e do isolamento social, mas também tem a função de transmitir uma ideia de esperança. "É uma maneira de pensar como vamos sair dessa e ser felizes. Há luto, medo, indignação, mas também há humor e um olhar lúdico que resgata a nossa expectativa por dias melhores", afirma.





Essa não é a primeira vez que Pedro Brício desenvolve um espetáculo do zero para o ambiente on-line. Em outubro de 2020, ele estreou "Cara palavra", encenada pelas atrizes Débora Falabella, Mariana Ximenes, Andréia Horta e Bianca Comparato. A montagem funcionava como uma espécie de sarau costurado por textos de poetas brasileiras contemporâneas.



A experiência bem-sucedida deu a ele a vontade de retornar ao formato, e o convite do Grupo Galpão chegou em bom momento. “Acompanho o trabalho do Galpão há muitos anos e sei do gosto que eles têm por trabalhar com diretores e autores variados. Isso tem muito a ver com o meu estilo. Também tenho o hábito de escrever para outros diretores e companhias", diz.





Apesar de afirmar que nada é comparável à encenação teatral em um palco diante da plateia, Brício se consola com o fato de o formato virtual ser "o que dá para fazer agora".





"Os teatros estão começando a reabrir e as coisas estão voltando a ser como eram antes, mas ainda é cedo e arriscado para realizar uma peça como era antes da pandemia. Tenho tentado olhar para o lado bom do virtual. Uma coisa muito legal é poder chegar em pessoas de qualquer lugar do Brasil", afirma.





Realizar a peça ao vivo é algo que, para ele, "honra o ofício teatral dos atores". "Ao vivo, tem o perigo de a transmissão falhar, de alguém ser cortado. Ao vivo, tem a performatividade. 'Sonhos de uma noite com o Galpão', que fará temporada, traz a possibilidade de manter o ritual do teatro, que vai acontecer naquele período determinado e não está disponível para ser acessado a qualquer hora", observa.





Segundo ele, o grande desafio dessa nova linguagem é romper as barreiras impostas pela tecnologia. "Estamos à mercê dela e, se o sinal está ruim, tudo pode falhar. Ensaiar a distância também é uma loucura, mas a gente acaba se entendendo e se virando. Agora, a tecnologia, essa tem sido bastante desafiadora para todos nós."

