Mostra de Cinema dos Quilombos começa com 13 curtas

(foto: DIVULGAÇÃO)

“Pra se contar uma história”, gravado na Bahia, na comunidade quilombola Santiago do Iguape, e no qual Neguinha conta uma história de resistência, está na programação gratuita da segunda Mostra de Cinema dos Quilombos, que começa nesta quarta-feira (14/07), em formato on-line, e segue até 24 de julho. A direção do filme é de Elen Linth, Lucicleide Santos, Diego Jesus e Leandro Rodrigues. Com 13 curtas, a curadoria do evento é assinada pelas pesquisadoras Alessandra Brito e Maya Quilolo, em processo curatorial compartilhado com os moradores do Quilombo dos Marques – Edson Quilombola, Rosinere Souza, Claudiene Souza, Maria Eunice, Wiliam Souza Franco e Dione Marques.