''O poema se chama política'' será lançado em live neste sábado

(foto: Impressões de Minas/DIVULGAÇÃO)

Resultado da parceria entre as editoras Impressões de Minas e Titivillus, a coletânea “O poema se chama política” será lançada neste sábado (10/07), às 11h, no Instagram da Impressões de Minas Editora (@impressoesdeminas). O livro tem projeto gráfico e design de Clara Simas, ilustrações da artista visual Clara Moreira e participação de 30 poetas pernambucanos ou radicados em Pernambuco, entre eles Miró da Muribeca, Marcelino Freire, Adelaide Ivánova, Bell Puã, Maré de Matos e Luna Vitrolira. A live terá a participação da poeta Renata Pimentel, além da presença do editor Wallison Gontijo, da Impressões de Minas; Gilberto Clementino, organizador e editor da Titivillus; Felipe Cavalcanti, liderança do MTST-PE; e Rodrigo Acioli, organizador e também poeta participante da obra. Resultado da parceria entre as editoras Impressões de Minas e Titivillus, a coletânea “O poema se chama política” será lançada neste sábado (10/07), às 11h, no Instagram da Impressões de Minas Editora (@impressoesdeminas). O livro tem projeto gráfico e design de Clara Simas, ilustrações da artista visual Clara Moreira e participação de 30 poetas pernambucanos ou radicados em Pernambuco, entre eles Miró da Muribeca, Marcelino Freire, Adelaide Ivánova, Bell Puã, Maré de Matos e Luna Vitrolira. A live terá a participação da poeta Renata Pimentel, além da presença do editor Wallison Gontijo, da Impressões de Minas; Gilberto Clementino, organizador e editor da Titivillus; Felipe Cavalcanti, liderança do MTST-PE; e Rodrigo Acioli, organizador e também poeta participante da obra.





• • •





A transmissão ainda contará com a leitura de poemas publicados no livro. A obra representa aliança entre a literatura e a luta em defesa do direito à moradia, além da parceria entre as editoras. O valor arrecadado com a venda dos exemplares será destinado às famílias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. “O poema se chama política” já pode ser adquirido no site da Impressões de Minas (www.impressoesdeminas.com.br) por R$ 40.