Atores do Galpão se reinventam, criando pequenos vídeos para a internet

Simone Ordones recorreu à animação para encenar ''Gosto de fel'', sobre mulher às voltas com a crise do casamento (foto: Acervo pessoal)

Longe do palco por imposição da pandemia, atores do Grupo Galpão se desdobram em projetos audiovisuais que chegam a público por meio da internet. Desde abril, a cada semana, um deles manda para o YouTube e redes sociais dois vídeos com duração mínima de dois minutos.





Inês Peixoto já lançou dois episódios de “Criadores e criaturas”. Inspirada na obra do dramaturgo italiano Luigi Pirandello (1867-1936), a série discute a relação entre o autor e seus personagens. Inês interpreta a criatura que dialoga com seu criador (Eduardo Moreira). Os vídeos têm cerca de quatro minutos.





CRISE





A experiência permitiu a ela e Eduardo contato mais estreito com a linguagem audiovisual. O casal fez um curso on-line de edição de vídeo. Os quatro episódios de “Criadores e criaturas” foram gravados na residência dos dois e no salão de ensaios do Grupo Galpão, vazio desde o início da pandemia.





A parceria com o marido foi fundamental, conta Inês. “Na pandemia, a maioria dos vídeos são monólogos. Como a gente está junto o tempo todo, temos a possibilidade de dialogar em cena”, relata. Eduardo Moreira vai lançar o terceiro e o quarto episódios em 11 e 14 de maio.





Na estreia do projeto, em 27 de abril, Simone Ordones apresentou dois curtas inspirados em textos de “Histórias de confinamento”, projeto do Grupo Galpão que recebeu 400 relatos do público sobre a experiência de isolamento social.





Os textos “Gosto de fel”, de Nelcira Durães, e “Quero ser Jane Fonda”, de Eduardo Chacon, encantaram Simone, que usou a linguagem da animação para encená-los. “Ambos trazem muitas imagens. Optei pela animação por achar que daria mais possibilidades visuais e de pesquisar essa linguagem”, conta.



Inês Peixoto gravou ''Criadores e criaturas'' dentro de sua própria casa (foto: Acervo pessoal)



GRAFITE A atriz convidou os gêmeos Samuel e Thomás Lóes, jovens grafiteiros de Belo Horizonte, para produzir o visual dos curtas. Nelcira Durães aborda o agravamento da crise de um casamento e o aumento da violência doméstica durante a pandemia.





“Infelizmente, tem muitos casos assim acontecendo pelo mundo, não só no Brasil. O relacionamento de um casal, de uma família que vive debaixo do mesmo teto, vai ruindo”, aponta Simone.





O texto de Eduardo Chacon aborda a rotina de uma mulher sedentária que busca na internet atividades para se exercitar durante a quarentena. Nesse processo, ela se depara com a atriz norte-americana Jane Fonda, ativista em defesa do feminismo, da ecologia e dos direitos humanos.





“É uma artista maravilhosa e forte, aos 82 anos. Com o isolamento, acho que muitas pessoas devem ter resgatado a Jane Fonda. O confinamento da personagem foi proveitoso, pois ela acabou encontrando algo bom para sua vida”, comenta Simone. A animação utiliza emojis, imagens e vídeos da internet.





Contemplados pelo Edital da LAB, viabilizado por recursos da Lei Aldir Blanc, os vídeos serão publicados até junho nas redes sociais dos atores. Nas próximas semanas, estreiam curtas de Paulo André, Beto Franco, Teuda Bara, Lydia Del Picchia, Júlio Maciel e Antônio Edson. O material também é compartilhado nas páginas do Grupo Galpão no Facebook, Instagram e YouTube.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





CONFIRA

» “GOSTO DE FEL”

Curta de animação de Simone Ordones. Texto de Nelcira Durães.





» “QUERO SER JANE FONDA”

Curta de animação de Simone Ordones. Texto de Eduardo Chacon.





» “CRIADORES E CRIATURAS 1 E 2”

Curtas de Inês Peixoto.





» “CRIADORES E CRIATURAS 3 e 4”

Estreia em 11 e 14 de maio. Curtas de Eduardo Moreira.





• Disponíveis nas redes sociais dos atores e nas páginas do Grupo Galpão no Facebook, Instagram e YouTube.

Pirandello foi escolhido por abordar a arte em momentos de crise, explica a atriz. “O projeto coloca a criação em foco, nada mais pertinente para os dias de hoje. A gente está vivendo o desmonte da nossa identidade com essa perseguição aos artistas. Está sendo destruída a possibilidade tão bonita do ser humano de ter sua identidade construída através da arte”, afirma.