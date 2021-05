Dia das Mães musical? Confira o que vai rolar em homenagem às mamães

(foto: Marcos Hermes/DIVULGAÇÃO)

O show exclusivo de Alcione e Teresa Cristina marca o encontro inédito de duas gerações do samba. A live será realizada às 20h30, com transmissão na TNT e YouTube do canal. Marrom preparou repertório com clássicos da sua carreira, como "Você me vira a cabeça (e me tira do sério)", "Meu ébano" e "Não deixe o samba morrer". Caberá a Teresa Cristina o posto de apresentadora da noite e, claro, as duas artistas também dividiraõ o palco. Juntas, elas cantarão "Pode esperar" e mais algumas surpresas.

ALEXANDRE PIRES E DANIEL

(foto: Ulisses Aot/DIVULGAÇÃO) O churrasco deste domingo – respeitando as regras de distanciamento social impostas pela pandemia – pode ser embalado ao som de Alexandre Pires e Daniel. Os cantores se apresentam a partir das 13h, ao vivo, com transmissão pelos canais oficiais do YouTube de ambos. No especial dedicado às mães, eles estarão juntos no projeto Samba, Sertão e Brasa. A apresentação fica por conta da jornalista Amanda Françozo.

DIOGO NOGUEIRA

Diogo Nogueira faz live especial, com transmissão em seu canal do YouTube (diogo.no/youtube). Será no horário tradicional de suas apresentações, às 12h, levando samba, comida e alegria às mamães impedidas de assistir a shows presenciais. Desta vez, Diogo preparará um prato especial para sua mãe, Angela Nogueira.

AS BAÍAS E IVETE SANGALO

Formada por Assucena Assucena, Raquel Virginia e Rafael Acerbi, a banda As Baías manda para as plataformas seu novo single, "Mãe", em parceria com Ivete Sangalo. Com poesia e melodia doce, o trio, junto de Ivete, fala do amor mais puro e genuíno, que é o da mãe pelo filho.

FÁBIO JR., ADELE E MARÍLIA MENDONÇA

(foto: Gabriel wickbold/divulgação) O canal Bis comemora o Dia das Mães com programação especial de shows de grandes artistas nacionais e internacionais, além de apresentação inédita de Fábio Jr. A partir das 14h, a maratona começa com a exibição da cantora Adele, recheada de sucessos, como "Rolling in th deep". Às 16h, a rainha da sofrência Marília Mendonça traz o projeto "Todos os cantos" e apresenta alguns de seus sucessos, entre eles "Ciumeira" e "Bebi liguei". Às 16h30, é a vez de Alexandre Pires, reunindo convidados de peso – Caetano Veloso, Seu Jorge, Jorge Ben Jor, Martinho da Vila, Djavan, Gilberto Gil e Milton Nascimento. Encerrando a programação, às 18h, o canal exibe o show ao vivo do cantor Fábio Jr. No setlist, estão grandes sucessos românticos da sua carreira, entre eles, "O que é que há?", "Só você", "Caça e caçador" e "Alma gêmea".

FAFÁ DE BELÉM

(foto: Instagram/Reprodução) Fafá de Belém é a estrela principal do Dia das Mães no Canal Like. Às 16h, a cantora apresenta os principais sucessos de sua carreira em live com participação da filha, Mariana Belém. O show será transmitido também pelo canal do assinante (500 da Claro). “Foi assim”, “Meu disfarce”, “Águas passadas”, “Coração aprendiz e “Meu dilema” estão no repertório.

PIXINGUINHA E JOÃO DE BARRO

A Fundação Clóvis Salgado lança, por meio dos integrantes do Coral Lírico e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, gravação inédita do clássico “Carinhoso” (1916), com melodia composta por Pixinguinha e letra de João de Barro. A produção, que homenageia as mães, será lançada às 10h, pelas redes sociais da FCS no Instagram e Facebook. O vídeo conta com o talento dos músicos Eduardo Campos (percussão), Fred Natalino (piano), Wellington Vilaça (tenor) e Walter Júnior (clarinete), também responsável pela edição de imagem e som.

ORQUESTRA OPUS

Às 11h, a Orquestra Opus abre nova série de concertos virtuais com homenagem à mães. O show contará com a presença do saxofonista Derico Sciotti, que vai se juntar a 22 instrumentistas, sob a regência do maestro Leonardo Cunha, diretor musical e fundador da orquestra. O acesso para a apresentação é gratuito pelo canal oficial do Grupo Tracbel no YouTube (https://www.youtube.com/c/GrupoTracbel).