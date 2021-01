Zeca pelo Brasil estreia sob o comando de Zeca Camargo

(foto: Band/divulgação)

O especial de verão Zeca pelo Brasil estreia nesta quinta-feira (7/1), às 22h45, na Band. Dividido em quatro episódios, o programa mostra as paisagens e os personagens mais surpreendentes do Rio Grande do Norte. A primeira parada é a praia de Genipabu, onde Zeca Camargo dá carona para a atriz Titina Medeiros e para a influenciadora digital Fernanda Guimarães em um passeio de buggy pela imensidão de areia. “Vamos além do cartão-postal. Gosto de viajar e ir explorando tudo, por isso fomos muito felizes nas escolhas. Como eu só conhecia Natal, todas as experiências foram genuínas e realmente fiquei fascinado. A ideia é visitar ambientes não tão explorados pelos turistas e deixar transparecer ao público esse deslumbramento das descobertas”, declarou o apresentador. A atração vai ar todas as quintas de janeiro.





TORQUATO NETO

DOCUMENTÁRIO

(foto: EmCasaComSesc/divulgação)



Torquato Neto – Todas as horas do fim, de Marcus Fernando e Eduardo Ades, apresenta a trajetória profissional e artística de Torquato Neto (1944-1972). Narrado pelo ator Jesuíta Barbosa, o filme acompanha a vida do cineasta, músico e jornalista desde a sua juventude, quando ainda morava na sua cidade natal, Teresina (Piauí), até seu aniversário de 28 anos, quando cometeu suicídio. A obra é uma homenagem a um dos responsáveis pela revolução artística brasileira durante a Tropicália, no final da década de 1960, e mostra Torquato com outros nomes da música nacional, como Gilberto Gil. O filme estreia nesta quinta (7/1), na série Cinema #EmCasaComSesc e pode ser visto gratuitamente em sescsp.org.br/cinemaemcasa.





A BATALHA DO PASSINHO

FILME

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)



Um mergulho no universo do funk carioca sob uma nova perspectiva: a do impacto gerado pelo “passinho”, uma maneira diferente de dançar criada por jovens das favelas do Rio de Janeiro. Esse é o foco de A batalha do passinho – O filme, de Emilio Domingos (Deixa na régua e Favela é moda). O documentário, que será exibido nesta sexta-feira (8/1), às 22h25, no Curta!, registra a formação de um movimento sociocultural. O filme mostra a história do passinho, suas origens, seus principais fundadores e como se vestem e se relacionam amorosamente ou entre amigos. Retrata, principalmente, os sonhos desses jovens. Para eles, a dança proporciona novas perspectivas e abre os horizontes para destinos até então impensáveis.





AMOR FORA DAS GRADES

SEGUNDA TEMPORADA





Como tantos casais contemporâneos, os de Amor fora das grades se encontraram nas plataformas virtuais. No entanto, diferentemente da maioria, os que protagonizam a série têm uma de suas partes na cadeia, cumprindo pena em regime fechado. A partir desta quinta-feira (7/1), às 22h55, o TLC exibe a segunda temporada da produção. Os episódios inéditos acompanham seis casais cujas histórias são parecidas: eles se apaixonaram perdidamente e viveram suas histórias de amor sem contato íntimo – por meio de mensagens, cartas e visitas aos centros de detenção. Agora, essas mulheres e homens que passaram os últimos anos atrás das grades estão prestes a ganhar a liberdade e vão encontrar seus amados já com a promessa de casamento.





BOLO PERFEITO

COMPETIÇÃO





Quatro duplas, um tema, duas provas e US$ 10 mil: assim é Bolo perfeito: A competição, novo desafio de confeitaria que o Discovery Home & Health exibe a partir desta sexta-feira (8/1), às 21h20. Sob o comando da chef Giada de Laurentiis, a série testa as habilidades de confeiteiros no preparo e decoração de bolos temáticos. Estão em jogo a criatividade na apresentação de bolos que sigam o tema da vez, além, é claro, do sabor e textura de massas e recheios. Os bolos são sobremesas de peso que trazem impacto visual e sabor às mais diversas celebrações: casamentos, aniversários, nascimentos e todo tipo de datas especiais. A cada episódio, a produção seleciona

uma dessas datas e a transforma em tema da disputa entre quatro duplas de confeiteiros.





TOM CRUISE

TOP GUN

(foto: Instagram/Reprodução da Internet)



O Fox Life exibe nesta quinta (7/1) e sexta (8/1), sempre a partir das 18h45, o Especial +Tom Cruise por favor, com filmes com o astro de Hollywood. Hoje, vai ao ar o icônico Top Gun – Asas indomáveis (1986). Pete Mitchell (Tom Cruise), um jovem piloto, ingressa na academia da Força Aérea para se tornar piloto de caça. Lá, ele se envolve com Charlotte Blackwood (Kelly McGillis), uma bela mulher, e enfrenta um competidor à sua altura (Val Kilmer). Já amanhã é a vez de Dias de trovão (1990), no qual o protagonista Cole Trickle é um jovem piloto de stock car que tem muito talento, mas nenhuma ideia de como canalizar esse dom para obter vitórias.





VIOLÊNCIA INFANTIL

POESIA PARA COMBATER

(foto: ACERVO PESSOAL)



Relatório divulgado pelo Unicef, Instituto Sou da Paz e Ministério Público do Estado de São Paulo alerta para a violência sexual infantil e vulnerabilidade de crianças e adolescentes neste período de pandemia. O assunto é um dos temas abordados no Conversações, programa que trata do universo literário na Rede Minas. A convidada é a atriz e cantora Janaína Starling. Autora de O medo e a coragem, obra que trata sobre esse tipo de agressão, Janaína ainda vai falar sobre bullying, tema também abordado em seu livro A alegria e a tristeza. Sob o comando do jornalista Cláudio Henrique, a atração vai ao ar nesta quinta-feira (7/1), às 20h45.





ANTONIO GRASSI

LIKE A LIVE

(foto: Rossana Magri/Divulgação )



Dominique Magalhães abre o Like a live de 2021, nesta quinta (7/1), às 20h, no canal Like, conversando com o diretor-presidente do Instituto Inhotim, Antonio Grassi. Ele fala sobre como está lidando com a pandemia e o que espera para o futuro do audiovisual. O mineiro volta ao passado e relembra como a arte entrou em sua trajetória. “A vida me trouxe de volta para Minas Gerais. Eu era muito cercado pelo audiovisual aqui em Belo Horizonte. Ainda não tínhamos rede nacional de televisão, que surgiu muitos anos depois. Tínhamos vários ídolos e astros que eram atores de BH e não eram conhecidos pelo resto do Brasil. Com a rede nacional de televisão isso acabou”, explica. Sobre o futuro do audiovisual, pós-pandemia, Grassi comenta: “A gente vai sair disso com as pessoas tendo a noção de que a cultura e a arte não são elementos supérfluos, são imprescindíveis. Eles fazem parte da sobrevivência das pessoas”.





ARMAS ICÔNICAS

DESAFIO SOB FOGO





Em episódio duplo nesta quinta-feira (7/1), às 20h40, no History, a série Desafio sob fogo acompanha fabricantes de armas de alto nível, enquanto competem para criar artefatos mortais. Primeiro, quatro ferreiros devem recriar a icônica faca de combate Fairbairn-Sykes. Depois, os finalistas voltarão às suas forjas caseiras para reproduzir uma histórica arma da Segunda Guerra Mundial: a espada Gunto, do general japonês Tomoyuki Yamashita.