Livro de Luiz Lopes aborda a alegria na obra de Clarice Lispector

LANÇAMENTO

A ALEGRIA DE CLARICE

(foto: Badaró Braga/O Cruzeiro/EM D.A Press)



Clarice Lispector – Formas da alegria (Quixote+DO) comemora o centenário da escritora, nascida em 19 de dezembro de 1920, de uma forma diferente. O livro de Luiz Lopes chama a atenção para a face solar da obra de Clarice (foto), embora ela seja associada à melancolia e a aspectos sombrios da alma humana. Lopes é pesquisador, doutor em letras e literatura comparada pela UFMG e professor de língua portuguesa, literatura e cultura do Cefet-MG. O ângulo singular – e até supreendente – do legado da autora de Perto do coração selvagem foi tema da tese de doutorado que Lopes defendeu na UFMG, há sete anos. Nesta quinta-feira (17), às 19h, ele lança seu livro, participando de live no canal do YouTube Quixote Do Editoras Associadas. O exemplar custa R$ 59,90.





FILARMÔNICA

PARABÉNS, BEETHOVEN!

(foto: Naxos/reprodução)



Chega ao fim a Maratona Beethoven da Orquestra Filarmônica, que fará concertos nesta quinta (17) e sexta-feira (18), às 20h30, na Sala Minas Gerais, regidos pelo maestro Fabio Mechetti. No programa, as peças Eroica e Quinta sinfonia. Hoje, dia em que se comemora o aniversário do compositor (foto), o espetáculo será transmitido ao vivo, gratuitamente, pelo canal da orquestra no YouTube. O preço da inteira varia de R$ 50 a R$ 150. A sala, que funcionará com capacidade reduzida devido à pandemia, fica na Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto. Informações: (31) 3219-9000 e www.filarmonica.art.br





LIVE

DIRETO DE OURO PRETO





Um conto de Natal é o nome do espetáculo on-line que será apresentado nesta quinta (17), às 20h, diretamente da Igreja do Rosário, em Ouro Preto. O maestro Rodrigo Toffolo usou elementos da literatura de Charles Dickens e da música do italiano Arcangelo Corelli para esta montagem. Bonecos do Grupo Pigmaleão – Escultura que Mexe se juntarão à Orquestra Ouro Preto na live que será transmitida pelo canal da orquestra no YouTube.





EP

TODO TEMPO É TEMPO





Marcus Vinícius de Sousa lança o EP Todo tempo é tempo, nesta sexta-feira (18), nas plataformas digitais. Saxofonista, compositor e cantor, ele é parceiro de Beto Lopes e influenciado pelo Clube da Esquina, como se pode comprovar no single Variações do tempo, que chegou ao público em agosto. No novo EP, Marcus Vinícius divide uma faixa com a cantora mineira Paula Santoro. Além de músico, ele é poeta: lançou o livro Ecos de uma escrita e o disco-livro Etymon.





O BOI E O BURRO

NOVAS SESSÕES





Dirigido por Fernanda Vianna, atriz do Grupo Galpão, o auto de Natal O boi e o burro no caminho de Belém, que fica em cartaz até segunda-feira (21) no CCBB-BH, ganhou horários extras. Nesta quinta (17), a apresentação especial começa às 17h, assim como na sexta (18). Sábado e domingo terão rodada dupla, às 11h e às 17h. No último dia, o horário é 17h. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site Eventim. Informações: (31) 3431-9400. O CCBB fica na Praça da Liberdade, 450, Funcionários.