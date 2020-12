RACISMO

LILIA SCHWARCZ

(foto: Daniel Bianchini/Divulgação)



A historiadora e antropóloga Lilia schwarcz (foto) é a entrevistada de Marcelo Tas no #Provoca desta terça (8), às 22h15, na TV Cultura e no YouTube da emissora pública. Na conversa, eles falam sobre racismo, desigualdade e política de reparação. "Sabe o que é grave no Brasil? Todo racismo é ruim, mas o nosso é terrível, porque o racismo brasileiro é pautado naquilo que Florestan Fernandes falava, ainda nos anos 1970, e que Kabengele Munanga tem dito agora neste momento, que é o preconceito pautado no preconceito de ter preconceito. Ou seja, eu não tenho preconceito, mas você tem, todo mundo aqui tem. Isso não cria autorreflexão. Eu me apoio na ideia de que é o meu amigo, a minha mãe, meu pai, meu tio, o meu marido que são racistas", explica a escritora e historiadora.





A antropóloga acredita que a política de reparação será uma política de memória também. "Como diz o teórico Frantz Fanon e, no Brasil, Mário Medeiros, as populações negras falecem duas vezes. Fisicamente e falecem na memória. Não vieram da África apenas trabalhadores escravizados, ao contrário, por isso que uso o termo escravizados. Ninguém foi escravo no passado. As pessoas moraram no Congo, na Nigéria, em Moçambique. E com as populações africanas vieram tecnologias, filosofias, cosmologias, religiões, padronagens estéticas. Veio toda uma linguagem com a qual nós vivemos hoje. Então essa é uma política de reparação da maior importância", conclui Lilia.





RIVIERA

3ª TEMPORADA

(foto: FOX PREMIUM/DIVULGAÇÃO)



Estreia nesta terça-feira (8), às 22h15, no Fox Premium 2, a terceira temporada de Riviera (foto). Nos novos episódios, um ano se passou desde o final explosivo da rodada anterior. Georgina (Julia Stiles) abandonou a condenada Riviera e assim deixou para trás todos os danos e a desolação. Começa uma nova vida, tal qual fênix renascendo das cinzas. Agora estrela em ascensão na restituição internacional de obras de arte, ela se reinventa como Georgina Ryland e se junta ao despreocupado, carismático e sofisticado Gabriel Hirsch (Rupert Graves). Eles compartilham a paixão pela justiça, o aguçado senso de aventura e notória reputação intoxicante. Juntos, percorrem o mundo em busca de obras de arte roubadas.





TEMPO É RITMO

OFF CONECTA

(foto: canal brasil/divulgaÇÃO)



A segunda edição do Off Conecta, evento do canal Off que reúne personalidades de diversos segmentos, promove questionamentos e debates relevantes sobre o tema "Tempo é ritmo". As conversas serão pautadas pelo protagonismo do tempo neste novo momento, como ele dita o ritmo do mundo e direciona o olhar das pessoas. O evento multiplataforma terá formato híbrido e será on-line, gratuito e acessível ao público pelo site http://www.offconecta.com.br, a partir das 14. Monja Coen (foto) abre a programação, que contará ainda com Ailton Krenak, Karina Oliani, Christian Dunker, Fernando Fernandes, Ademar Lucas, Sonia Bridi e Gustavo Ziller.





ENSAIOS PARA DESAPARECER

DANÇA E MITOLOGIA





Os dançarinos Leonardo França e Alana Falcão apresentam a montagem Ensaios para desaparecer – Envultações, direto de Salvador, nesta terça-feira (8), às 21h, com transmissão no YouTube do Sesc São Paulo e Instagram do Sesc Ao Vivo. O trabalho é um projeto múltiplo, que une foto, vídeo e texto, ampliando as associações entre dança e mitologia. Os dançarinos criam micromitologias coreográficas a partir dos conceitos de desaparecimento e envultações, apostando assim na atmosfera de mistério que realça a vida das coisas que nos cercam, partindo do pressuposto de que todo espaço doméstico nunca está totalmente domesticado.





SUPERNATURAL

PONTO FINAL





Protagonizada por Jared Padalecki e Jensen Ackles, a 15ª temporada de Supernatural chega ao fim nesta terça-feira (8), às 21h40, na Warner. Dirigido por Robert Singer e escrito por Andrew Dabb, o episódio Carry on mostra Sam e Dean em uma corrida final para salvar pessoas e caçar coisas. Os irmãos Winchester terminarão juntos a jornada de aventura.





AMOR ASSASSINO

CASOS REAIS





Diabólicos: A face oculta do amor chega à segunda temporada nesta terça-feira (8), às 22h, no Investigação Discovery. A série traz casos reais de homicidas que, na intenção de matar, passaram por cima de sentimentos nobres. Cada episódio é dedicado a um caso diferente, que terá as respectivas investigações reconstituídas com a ajuda de dramatizações e depoimentos. Fazendo uso da linguagem do suspense, a produção parte dos registros oficiais para criar enredos repletos de mistério, pautados no jogo de manipulação. Refazendo o roteiro dos investigadores nas apurações dos fatos, os capítulos revelam tramas meticulosas armadas pelos assassinos para encurralar suas vítimas.





HISTÓRIA DO SINDICALISMO

DOCUMENTÁRIO





Dirigido por Maria Augusta Ramos (de O processo), o documentário

Não toque em meu companheiro estreia nesta terça-feira (8), às 19h10, no Canal Brasil. O filme relembra um dos grandes episódios da história do sindicalismo brasileiro. Acompanha a trajetória das mobilizações ocorridas ao longo de um ano, após a demissão em massa de 110 funcionários da Caixa Econômica Federal, em 1991, durante o governo de Fernando Collor de Mello. O filme destaca o ato de altruísmo dos funcionários que permaneceram em seus empregos e pagaram os salários daqueles que foram demitidos durante um ano. A produção conta com a participação da filósofa Marilena Chauí e traz reflexões e analogias entre o governo Collor e o governo Bolsonaro.





LEXA

SUAVIDADE





Com música inédita e dois remixes, Lexa manda para as plataformas a versão Deluxe de seu álbum homônimo. Suavidade é a nova faixa da artista em parceria com PK (foto). Quase lá, pelo DJ Ralk, e Vai descendo, brega funk em feat com JS O Mão de Ouro, são os dois remixes do Lexa Deluxe, que totaliza 12 faixas.