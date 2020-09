Gustavo Andrade lança dois álbuns de blues

Nos novos discos, Gustavo Andrade apresenta canções autorais e clássicos internacionais (foto: Rodrigo Coelho/Divulgação) Para comemorar os 25 anos de carreira, o bluesman Gustavo Andrade está lançando nas plataformas digitais os álbuns O lado do bem e Studio sessions II. Independente, o primeiro traz 11 canções autorais e o segundo, que sai pelo selo carioca Sonora Music, apresenta 13 clássicos internacionais. Além do guitarrista, cantor e compositor, a Gustavo Andrade Blues Band é formada por seu irmão Luiz (bateria), Raphael Negromonte (baixo), Eric Assmar (slide guitar) e Jelber Oliveira (teclados).





O músico conta também com outro projeto ao lado do irmão Luiz, que é a banda Andrade Brothers & Friends. “Esse duo foi formado para acompanhar convidados nacionais e internacionais em shows por Minas Gerais e Brasil. Já acompanhamos Jimmy Burns, Guy King, Shirley King, Bex Marshall, JJ Jackson e Kenny Brown, entre outros”, orgulha-se Gustavo.





Ele conta que, durante a quarentena, como não havia shows, ele e o irmão resolveram gravar também o álbum Andrade Brothers & Friends. “O disco será lançado em outubro e traz as participações dos músicos Greg Wilson (Blues Etílicos), o guitarrista italiano Luca Giordano, Jimmy Burns (Chicago), Bauxita, Cristiano Crochemore, Eric Assmar, Tett Live (Los Angeles), David Tanganelli, Lancaster, Jefferson Gonçalves e Alex Rossi.”





Gustavo lembra que, embora ainda não tenha sido lançado, esse álbum já está disponível no YouTube em forma de vídeos colaborativos e também em áudio. “Ele será lançado oficialmente pela Sonora Music em todas as plataformas digitais. Foi tão legal essa experiência que resolvemos continuar e já estamos quase finalizando o volume II do projeto Andrade Brothers & Friends. O álbum também conta com artistas de peso, como o argentino Rafael Nasta, o mexicano Emíliano Juarez e o chileno Gonzalo Araya, entre outras feras do blues.”





O lado do bem é um disco de músicas autorais, cantadas português, e Studio sessions II tem repertório com releituras em parceria com amigos e nomes do blues nacional e internacional. “Os dois álbuns não se limitam a apenas um estilo, pois transitam por inúmeras referências como o blues, o rock, o pop, o soul, baladas e ritmos latinos”, revela Gustavo. Nos novos álbuns, o músico também mostra sua habilidade como multi-instrumentista e em algumas faixas toca todos os instrumentos, menos a bateria, que sempre é tocada pelo irmão.





PANDEMIA

O músico conta que andou meio parado com a produção de áudio e gravações por causa da quarentena. “Tinha gravado o último disco em 2019, mas foi um processo que vínhamos fazendo já há dois anos, que eram vídeos para o YouTube. Então, fiz uma compilação e lancei antes o Studio session I, que é um disco feito com algumas releituras que tocamos em nossos shows. Mas o pessoal vinha me cobrando, uma vez que sempre gravei em inglês, que lançasse um disco em português também. Foi por isso que produzi O lado do bem.”





Mas Gustavo ressalta que não queria fazer um disco de blues em português, porque achava que o mercado estava saturado. “Muita gente já fez isso e acho também que não combina tanto com o que fazemos. Gosto mais da música cantada em português, mas para soul, pop e samba-rock. Porém, consegui colocar alguns elementos do blues na guitarra, como algum fraseado e uma levada de bateria. Mas ele não é um álbum de blues propriamente dito.”





Segundo o artista, o disco passeia por várias vertentes por causa das diversas influências que teve. “Meu pai escutava bossa nova, minha mãe MPB e meu irmão heavy metal e blues. Então, fiz uma mescla para fazer um disco inovador, não aquele do blues em português, que fica parecendo uma caricatura, mas do norte-americano. Tentamos fazer algo diferente. O lado do bem é um disco autoral e o Studio sessions II é a continuação do projeto que fizemos para o YouTube, que eram as releituras que gostávamos de mostrar em nossos shows”, detalha.

(foto: Reprodução)



CARREIRA

Gustavo é destaque no cenário blues no Brasil, já tendo tocado com Pepeu Gomes, Cláudio Venturini, J. J. Jackson, Luca Giordano e Jimmy Burns, entre outros. Também já excursionou por Uruguai, Argentina, Estados Unidos e Itália. Antes, já havia lançado os álbuns Feeling alright (2008), Playin' my blues (2014), Explosion blues(2017) e Studio sessions I (2019).





O LADO DO BEM

Gustavo Andrade Blues Band

Disco independente

11 faixas

Disponível nas plataformas digitais





STUDIO SESSIONS II

Gustavo Andrade Blues Band

Sonora Music

13 faixas

Disponível nas plataformas digitais