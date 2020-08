Antonio Carlos Secchin faz 'live''e lança livro sobre João Cabral

Antonio Carlos Secchin lança, nesta quarta-feira, o livro João Cabral de ponta a ponta (foto: Fernando Rabelo/divulgação) Maior especialista na obra de João Cabral de Melo Neto (1920-1999), o escritor, professor e membro da Academia Brasileira de Letras Antonio Carlos Secchin lança João Cabral de ponta a ponta (Companhia Editora de Pernambuco) em celebração ao centenário do poeta pernambucano. Ele participará de live, nesta quarta-feira (26), no YouTube.





Resultado da imersão de 35 anos em torno da produção do poeta pernambucano, o livro é uma edição revista e ampliada de João Cabral: Uma fala só lâmina (Cosac Naify, 2014). Um dos destaques da obra é um ensaio sobre João Cabral e Carlos Drummond de Andrade (1902-1987).





Os dois poetas foram muito próximos na década de 1940. Em O engenheiro (1945), João Cabral publicou a seguinte dedicatória: “A Carlos Drummond de Andrade, meu amigo”. O mineiro foi padrinho do primeiro casamento do pernambucano, com Stella Maria Barbosa de Oliveira.





No ensaio, Secchin analisa momentos literários, entrevistas e cartas para pensar como a proximidade, em um primeiro momento, e mais tarde o distanciamento entre os dois segmentou a produção de Cabral e Drummond.





O livro traz importante entrevista do poeta pernambucano concedida a Secchin em 1980; a última palestra do poeta em ambiente acadêmico (na Faculdade de Letras da UFRJ, em 1993); e todo o material analítico dos 20 títulos do autor, expostos cronologicamente de acordo com as datas de publicação.





Nos estudos críticos, há espaço para comentários de outros analistas sobre os livros de João Cabral. Tanto sobre o que eles mais falam quanto sobre o que preferem ignorar. Poucos críticos destacavam, por exemplo, o caráter de humor de sua poesia, como o próprio João Cabral observava, segundo Secchin.





Além do dossiê sobre João Cabral, Secchin prepara edição da poesia completa do pernambucano, que será lançada pela Alfaguara.





JOÃO CABRAL DE PONTA A PONTA

De Antonio Carlos Secchin

Companhia Editora de Pernambuco (Cepe)

598 páginas

R$ 60 (livro) e R$ 18 (e-book)

Nesta quarta (26), às 17h30, haverá live de Secchin com Schneider Carpeggiani, editor do Suplemento Pernambuco, no YouTube (https://www.youtube.com/watchv?=tHCBSwwWfkk)