Grupo Corpo inicia aulas abertas e gratuitas neste sábado

O Grupo Corpo inicia neste sábado (15) o seu workshop on-line aberto ao público. Não precisa ser bailarino para participar. Serão três aulas ao vivo e gratuitas para relaxar e dançar. A programação segue até segunda-feira (17). O evento será ao vivo. Hoje e neste domingo (16), as aulas serão realizadas às 10h. Na segunda, às 20h, com bate-papo e, na sequência, especial do Parabelo (foto). Segundo a companhia, o objetivo do workshop é dar a oportunidade para que todos experimentem de forma simples e descontraída o estilo de dança do Corpo. As inscrições podem ser feitas pelo link grupocorpoplay.com.br/workshop.





DJALMA NÃO ENTENDE DE POLÍTICA

SINGLE CANASTRA REAL

(foto: GABRIEL MARTINS/DIVULGAÇÃO)



A banda belo-horizontina Djalma Não Entende de Política (foto), destaque da cena musical independente mineira, trabalha em seu mais novo EP, que reúne quatro canções inéditas. O novo single Canastra real será lançado neste sábado (15) nas principais plataformas de streaming, e em 20 de agosto no YouTube. O clipe foi dirigido pelo cineasta Gabriel Martins, da produtora Filmes de Plástico.





MISSÃO DE VIDA

DIVALDO: O MENSAGEIRO DA PAZ

(foto: fox film brasil/divulgação)



O filme Divaldo: O mensageiro da paz (foto) estreia neste sábado (15), às 22h, no Telecine Premium. No longa, Divaldo sempre se sentiu diferente. Quando cresce, ele decide sair da cidade onde nasceu rumo ao desconhecido. Com a ajuda de sua guia espiritual, o médium desenvolve o dom que o tornou conhecido mundo afora. Estão no elenco os atores Bruno Garcia, Regiane Alves e Ghilherme Lobo.





ALOÍZIO HORTA

SHOW





o instrumentista, cantor e compositor Aloízio Horta faz show neste domingo (16), às 11h30, como parte do projeto Memorial Instrumental, do Memorial Vale. O artista, que já tocou com Naná Vasconcelos, Elza Soares, Toninho Horta e Flávio Venturini, se destaca como uma das revelações da nova geração de músicos mineiros. Ele fará o show de seu CD homônimo, vencedor do Prêmio Marco Antônio Araújo em 2016. Entre as canções estão as autorais Pra dançar com ela, Nina e Serafina, além de Francisca (Toninho Horta) e Canto pra Yemanjá, de domínio público. Acesso pelo www.memorialvale.com.br.





PATRIMÔNIO E FOTOGRAFIA

BATE-PAPO ON-LINE





Para celebrar o Dia do Patrimônio (17) e o Dia da Fotografia (19), a Casa Fiat de Cultura abordará as duas temáticas no Encontros com o Patrimônio, que será realizado neste domingo (16), das 11h às 12h30. A historiadora e educadora da instituição, Ana Carolina Ministério, convida o antropólogo e fotógrafo Patrick Arley para o bate-papo on-line “Patrimônio e fotografia: Registros de memórias e identidades”. A transmissão será ao vivo e a participação é gratuita, com inscrição pela Sympla (https://bit.ly/33tSDt0).









GRACE PASSÔ

CAMARIM EM CENA





A atriz, diretora e dramaturga Grace Passô é a convidada da quarta temporada da versão on-line do Camarim em cena, neste sábado (15), às 14h, em www.itaucultural.org.br. Com mediação da crítica teatral Beth Néspoli, as duas conversam sobre diversos assuntos, como a infância de Grace, os livros e autores que despertaram nela o interesse pela leitura e escrita, os grupos de teatro pelos quais passou, e os temas abordados em suas obras.