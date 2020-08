Sbt: Resumo das novelas desta Segunda-feira (10/08)

Cúmplices de Um Resgate

Pouco a pouco André (Renato Cavalcânti) irá se dando conta do problema em que se meteu ao assinar contrato com Paola (Maria Pinna). Nos próximos capítulos de Cúmplices de um Resgate, a vilã se recusará a liberá-lo do compromisso com a nova banda que está formando.

Tudo começa quando André descobre que Benjamin (Gabriel Moura) foi selecionado para ser o guitarrista do conjunto Insanos. Nada simpático à ideia de tocar com o filho de Jaime (Gero Pestalozzi), o garoto começa a se arrepender de ter aceitado trabalhar para a Top Records.

Mais tarde, ele desabafa sobre o assunto com Júlia (Beatriz Jordão) e Felipe (Kevin Vecchiatto), que o convidam para voltar à banda Cúmplices de um Resgate. O irmão de Lola (Bia Lanutti) adora a ideia, certo de que poderá contar com a compreensão de Paola no retorno à Dó Ré Music.

Mas as coisas não saem como ele esperava. Ao ouvir o pedido de demissão de André, a empresária - que na verdade não passa de Regina (Maria Pinna) disfarçada - recorda que o filho de Alícia (Camila dos Anjos) tem um contrato e só poderá rompê-lo mediante pagamento de multa rescisória.

Resumo do capítulo 414 da novela Cúmplices de um Resgate, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 21h30, no SBT.

Nico monta no cavalo Dourado para o início da corrida. Começa a disputa. Nico sai em último, mas consegue chegar em segundo. Na gravadora, a banda Cúmplices de Um Resgate volta a ensaiar. Arthur disse que a gravadora está pior, pois perdeu mais um artista contratado, a Chloé.

Vicente segue uma ideia de André e decide investir em um aplicativo de música. Alicia não gosta de saber que ele pegou dinheiro emprestado. Meire decide emagrecer e fazer exercícios. Frederico desenha o look das roupas da banda Cúmplices de Um Resgate.

Quando Me Apaixono

Resumo do capítulo 16 da novela Quando Me Apaixono, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 18h30, no SBT.

Josefina tenta descobrir como Gonçalo e Regina se conheceram. Constanza não se controla e chama a cunhada de alpinista social. Regina não pode acompanhar Jerônimo na festa por que está no hospital acompanhando Inês e Isidro.

Lá ela encontra Adriana que está aguardando sua mãe sair da cirurgia. Renata está em contato telefônico com Adriana. Roberto lembra que esqueceu seu pingente na casa de Rafael e coloca o pingente da irmã. Na festa, Jerônimo descobre que "Adriana" na realidade é Renata, que ela e Matias são namoradas e que Renata e Roberta são irmãs.

Enquanto Jerônimo está com Roberta apenas para comprovar que ela era a namorada de seu irmão, Roberta só pensa em se divertir. Augusto fica impressionado com a beleza de Renata, está decidido a conquistá-la e presenteá-la com a fazenda como presente de casamento. Matilde comenta com Carlos que conhece Roberta e que ela é tão bonita quanto perversa.

Chiquititas

Resumo do capítulo 30 da edição especial da novela Chiquititas, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 20h30, no SBT.

No Café Boutique, Maria Cecília chama atenção de Beto. O rapaz atrasa a entrega dos doces na nova loja da rede que irá inaugurar. A supervisora diz que o entregador quase estragou tudo e se isso voltar a se repetir ela o mandará embora. Indignado, Beto mostra a secretária o endereço que foi passado a ele. A moça diz que a pessoa que fez o pedido foi Armando.

Maria Cecília estranha. O entregador pede para a chefe perguntar ao homem o que ele queria que Beto entregasse em um endereço que não existe. Em casa, o rapaz conta a Carol, Tobias e Clarita o que aconteceu na loja. No orfanato, as crianças comentam sobre o comportamento de Carmen e riem da vilã.

Os pequeninos sentem um cheiro delicioso de comida e correm para a cozinha para saber o que Chico está cozinhando. Mili aproveita o momento e fica a sós com Mosca na sala para falar sobre Cris. A menina conta ao amigo que existe uma chiquitita que está gostando dele. Mili revela a Mosca que a garota é Cris.

O menino fica aparentemente decepcionado e diz que não gosta de Cris. Na cozinha, as crianças esperam o jantar. Pata pergunta a Chico se Sofia está melhor. O cozinheiro tranquiliza a menina e diz que a diretora está se recuperando. Mili revela para Cris que Mosca não quer namorar e aconselha a amiga esquecer essa história.

Mesmo chateada, Cris diz que não vai desistir. Na hora do jantar, a menina tem a ideia de servir Mosca. O garoto fica incomodado com a atitude da amiga. Na sala, Rafa, Mosca e Binho observam o blog da Cris. Os meninos olham diversas imagens que a garota postou em sua rede social com as iniciais "M e C".

No mesmo momento, Cris chega ao local e pede para falar com o amado. A pequenina pergunta a Mosca se ele gostaria de namorar com ela. O garoto revela que acha que está gostando de Vivi. Ana escuta a conversa dos dois e corre para contar a Bia. No mesmo instante, a revelação se espalha para todas as chiquititas.

No quarto dos meninos, Mosca conta aos amigos que precisou mentir para Cris dizendo que gosta de Vivi. Pata chega ao local e diz para o irmão, Rafa e Binho que todas as pequeninas estão comentando que Mosca está apaixonado por Vivi. O garoto se irrita e decide esclarecer essa história. Na sala, o garoto pede para conversar com Vivi.

O garoto revela a todos que não gosta de pequenina. No mesmo momento, Cris afirma que o amigo mentiu para ela e corre para o quarto. Pata e Mili vão consolar a amiga. Vivi também fica chateada e corre para o pátio. No quarto das meninas, Cris chora ao dizer que Mosca mentiu para ela e que ele não precisava ter feito isso.

Pata diz que o irmão ficou sem jeito e talvez tenha inventado essa história. Magoada, Cris diz que nenhum garoto gosta dela. No pátio, Vivi fica furiosa e fala que ninguém diz não a ela. Chateada, Tati diz que já tinha planos para ser dama de honra do casamento da irmã e de Mosca. Vivi decide ir conversar com Cris.

No quarto, a garota pede para Mili e Pata as deixarem sozinhas para conversar. Vivi pergunta o motivo de Cris nunca ter lhe contado que gosta de Mosca. Cris afirma que tinha vergonha em lhe dizer isso, pois pensava que a amiga também gostava. Vivi revela que Mosca é um besta. Cris fica feliz ao perceber o descaso da amiga pelo o amado.

A garota revela que está completamente apaixonada pelo amigo. Enciumada, Vivi diz achar que também gosta do garoto. As duas chiquititas começam a discutir. Na sala, os meninos contam a Chico o que aconteceu. O cozinheiro aconselha Mosca, Rafa e Binho. No dia seguinte, as crianças tomam café da manha. Cris e Vivi não se falam.

Chico estranha o comportamento silencioso das crianças. O cozinheiro prepara um chá para levar para Sofia. As crianças perguntam se a diretora está melhor. Chico tem a ideia de todas as chiquititas levarem a bebida para Sofia. Em sua sala, a diretora fica feliz ao ver todas as garotas pela manhã. Sofia tranquiliza as pequeninas e diz que está melhorando.

Carol faz as pesquisas para o seu TCC. Leticia pergunta a amiga se ela e Junior irão se encontrar. A ajudante diz que não marcou nada com o amado. A internet cai e Leticia sugere a Carol que ela termine a pesquisa no Café Boutique, assim pode encontrar com Junior. Na escola, Mosca, Rafa e Binho fogem do lugar. Eduarda vai ao Café Boutique para falar com Clarita.

Mosca, Rafa e Binho cabulam a aula no parque. Mosca e Binho tentam convencer Rafa que a escola e uma prisão. No mesmo momento, Paçoca (Rafael Miguel) aparece no lugar. Assustados, os meninos perguntam o que o encrenqueiro quer. Paçoca zomba de Mosca, Rafa e Binho e diz que eles foram domesticados.

No Café Boutique, Clarita atende Eduarda. Ela pede um favor a garota. Eduarda fala para Clarita vigiar Maria Cecilia. A socialite diz que desconfia que sua filha está saindo com alguém e precisa saber quem é. Eduarda dá dinheiro a Clarita para fazer o serviço.

No parque, Mosca pede para Paçoca deixá-los em paz. Os meninos começam a discutir. De longe, Junior vê os três órfãos e pergunta se está tudo bem. Paçoca vai embora. No Café Boutique, Clarita revela a Tobias que Eduarda lhe fez uma proposta e conta o que a socialite pediu.

A garota diz que aceitou o serviço para ajudar o barista, pois teve uma ideia. Clarita entrega o dinheiro para Tobias e pede a ele que entregue para Maria Cecília. Os meninos revelam a Junior que fugiram da escola. O rapaz chama a atenção de Mosca, Rafa e Binho e diz que na rua eles não podem ficar.

O Que a Vida Me Roubou

Fabíola (Lisset) surtou de vez, na reprise da novela mexicana O Que a Vida me Roubou, no SBT. A morena sequestrou Graciela (Daniela Castro) e chamou por Montserrat (Angelique Boyer), no dia de seu casamento com José Luís (Luís Roberto Guzmán).

Alcoolizada e armada, Fabíola obriga Graciela a destruir sua relação com a protagonista ao contar que ela foi responsável por ajudar a incriminar Alessandro (Sebastián Rulli) junto às autoridades. Na época, o galã foi obrigado a fugir e sofreu um acidente aéreo.

"Eu disse para o juiz que, quando eu fui visitar o Benjamin Almonte, no seu leito de morte, ele tinha confessado que um peão o estava envenenando e o juiz e o Pedro acharam que se tratava do Alessandro, meu amor", explica a vilã, em lágrimas.

E mais!

"E você garantiu que achava a mesma coisa. Viu só, Montserrat? Seu marido foi acusado de homicídio e emitiram uma ordem de prisão contra ele. Por isso, o Alessandro teve que fugir de Aguazul naquele momento e morreu naquele avião. Esse é o meu presente de casamento para você, Montserrat", se delicia Fabíola.

Resumo do capítulo 81 da novela O que a Vida me Roubou, que será exibido segunda-feira, 10 de agosto de 2020, na faixa das 17h, no SBT.

Amélia procura José Luis para contar que Nádia está viva e que talvez Alessandro também esteja. José Luiz questiona por que então não procurou Montse em todos esses anos. Amélia o aconselha a avisar Montse sobre a possibilidade de Alessandro estar vivo.

Montse critica Josefina por ter abandonado seu irmão. Sandro e Fabíola discutem porque ela não está disposto a negociar com Graziela a questão da herança pois, para Fabíola, ela é a única herdeira de seu pai e não pretende dividir a fortuna com ninguém.

