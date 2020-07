Advogado de Johnny Depp pede que Justiça 'limpe' seu nome

Julgamento de ação movida pelo ator contra tabloide que o acusou de violência contra a mulher acabou se transformando numa guerra de versões entre Johnny Depp e a ex (foto: Daniel Leal-Olivas/AFP) No último dia de mais de três semanas de um processo "doloroso" que se transformou em uma exposição da vida privada de Johnny Depp, seu advogado pediu, nesta terça-feira (28), que a Justiça "limpe o nome" do astro de Hollywood, que processou o tabloide britânico The Sun por tê-lo chamado de marido violento.





Acusações mútuas de violência, uso de drogas ou suspeitas de infidelidade: a vida do casal formado por Depp e a atriz norte-americana Amber Heard foi exposta a todos na Alta Corte de Londres, incluindo os detalhes mais difíceis.





No último dia das audiências, Heard, de 34 anos, declarou à imprensa que preferiu não participar do processo, no qual foi citada como testemunha do The Sun.





"Mantenho minhas declarações", disse a atriz, ressaltando que "os detalhes mais traumatizantes e íntimos" de sua vida com Johnny Depp foram levados à Justiça e "espalhados pelo mundo inteiro".





O juiz Andrew Nicol anunciará sua deliberação em uma data posterior, depois de ter ouvido ontem os argumentos finais das duas partes, que durante o processo trocaram acusações mútuas.





O advogado do ator, David Sherborne, atacou duramente a reportagem de abril de 2018 segundo a qual o ator era violento com sua então esposa.





Sherbone defendeu que, longe de ser o autor da violência conjugal, Johnny Depp, na verdade, a sofreu. O advogado pediu ao juiz para "limpar" o nome do ator destas "acusações escandalosas e falsas", lançadas contra ele neste processo "doloroso". Segundo ele, ao perder sua "reputação", Depp "perdeu tudo".

A atriz fez declarações à imprensa na saída do último dia de julgamento, ontem, num tribunal londrino. Veredicto será anunciado posteriormente pelo juiz (foto: Niklas HALLE'N/AFP)

No entanto, Depp, de 57 anos, continua recebendo o apoio de vários fãs. Dezenas deles se aglomeraram logo cedo em frente ao tribunal londrino, na esperança de vê-lo, ou para lhe entregar flores, ou bichos de pelúcia. Outros levavam cartazes reivindicando "Justiça para Johnny".





Seu advogado listou metodicamente as falhas e modificações nas declarações de Amber Heard, para desacreditar seu relato como um todo, chamando-a de "mentirosa compulsiva".





Denunciou também as "contusões mágicas" de Heard, que "só aparecem quando ela está sozinha ou com seus amigos", lamentando que, na ausência de evidências médicas independentes, a justiça britânica tenha passado três semanas examinando o "catálogo" de itens fornecidos pela atriz.

Sherbone riu da teoria de que Depp seria um "monstro" quando, na verdade, disse, ele dá meia volta em caso de conflito. "Aqui está o monstro, a pessoa que foge!", argumentou, ironicamente, depois de ter reproduzido a gravação de uma discussão do casal na qual Heard admite ter agredido Depp.





O casal se conheceu nas filmagens de Diário de um jornalista bêbado, em 2011, e se casou em fevereiro de 2015, em Los Angeles. O divórcio se deu no início de 2017. Na época, a atriz citou "anos" de violência "física e psicológica", o que Johnny Depp sempre negou.





No processo de divórcio, Amber Heard retirou a denúncia, e Johnny Depp pagou US$ 7 milhões, quantia que a atriz destinou a várias instituições.





O ator admitiu consumo abusivo de drogas e álcool, mas acusou a atriz de violência. A advogada do jornal pronunciou sua acusação contra o ator na segunda-feira (27). Sasha Wass destacou os excessos do ator, "sujeito a mudanças irracionais de humor" quando bebe e consome drogas.





Nenhuma testemunha assistiu aos atos violentos, ela afirmou, já que, "por natureza", a violência conjugal ocorre "a portas fechadas". Amber Heard "amava" Johnny Depp, e o início de sua relação foi "idílico", acrescentou Sasha Wass.





Em março de 2013, porém, Johnny Depp se viu pego por seus velhos demônios. "Johnny Depp sabia que as drogas e o álcool poderiam transformá-lo em um monstro", disse a advogada.





Embora tenha negado as acusações de infidelidade feitas pela defesa de Depp, que apontou casos de Amber Heard com o bilionário Elon Musk e com o ator James Franco, a atriz admitiu que agrediu o agora ex-marido uma vez, afirmando que o fez para defender sua irmã.