Solidariedade e novos modelos em debate

A escritora Conceição Evaristo é uma das convidadas do webinário, abordando Narrativas para novo (s) mundo (s) %u2013 Os lugares da cultura (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press %u2013 5/4/18)



Na terceira etapa do projeto, o economista e professor titular do Departamento de Ciências Econômicas da (UFMG) Eduardo Albuquerque e da administradora e professora em programas de desenvolvimento de lideranças e Head of People na ThoughtWorks Brasil Grazi Mendes abordarão o tema Outras economias – Inteligência artificial. Modelos e futuros do trabalho.





Em 4 de agosto, o psicanalista e professor titular da Universidade de São Paulo Christian Dunker abordará os Novos desafios do eu – psicanálise e vida pós-pandemia. Ele acredita que a pandemia traz representação tanto do pior quanto do melhor. E ressalta que isso costuma ser o resultado das crises éticas vividas pela humanidade. “Nenhuma delas, em maior ou menor escala, deixou de produzir efeitos de médio prazo. No caso do corona, isso questionará mais fortemente nosso sentido de solidariedade.”





Na etapa seguinte entram em cena a escritora Conceição Evaristo e a crítica de arte Júlia Rebouças que comentarão o tema Narrativas para novo (s) mundo (s) – Os lugares da cultura. Os organizadores ainda vão confirmar o convidado de 18 de agosto.





COLABORATIVO Para Ana Vilela, gestora cultural da Casa Fiat de Cultura, a humanidade está passando por momentos de transformação acelerada, seja nas relações humanas ou nos novos modos de viver, pensar e fazer. “As instituições culturais tiveram grande impacto em seus orçamentos, porque o reflexo do momento econômico segue em uma cadeia e chega também na cultura. Quando nos deparamos com o cenário dessa paralisação econômica e das atividades presenciais, nos veio a ideia de juntar as quatro instituições, que são pares que atuam no circuito da Praça da Liberdade.”





Wagner Tameirão, diretor do Memorial Minas Gerais Vale, explica que o Webinário foi idealizado no campo do pensamento. “Estamos convidando pensadores, pois não queríamos fazer algo técnico, com a cultura falando para a cultura. E o mais interessante foi a curadoria coletiva. Não queríamos chamar um curador, foram palpites e discussões. Se o mundo já era colaborativo, acho que o tom desse período de isolamento, de pandemia, vem ditar que não temos como ser diferentes."









WEBINÁRIO – CONVERSAS SOBRE PERGUNTAS





Às terças-feiras, de hoje (14 de julho) a 18 de agosto, sempre às 17h, no YouTube dos espaços culturais Casa Fiat de Cultura, Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal. Programação gratuita.





Hoje (14): líder indígena Ailton Krenak (YouTube da Casa Fiat de Cultura)

21 de julho: futurista Lala Deheizelin (Youtube do MM Gerdau)

28 de julho: professores da área de ciências econômicas Eduardo Albuquerque e Grazi Mendes (YouTube MM Gerdau)

4 de agosto: psicanalista paulista Christian Dunker (Youtube do Memorial Minas Gerais Vale)

11 de agosto: escritora Conceição Evaristo e crítica de arte Júlia Rebouças (YouTube Memorial Minas Gerais Vale)

18 de agosto: a definir (YouTube da Casa Fiat de Cultura)