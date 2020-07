Festival instrumental em BH reúne de flauta ao cavaquinho

Edição virtual da Série BH Instrumental traz diversidade de hoje a sábado, incluindo o violonista Rafael Pansica (foto: ÉLCIO PARAÍSO/BENDITA/DIVULGAÇÃO)

Nove apresentações integram a programação da primeira edição virtual da Série BH Instrumental. De hoje a sábado, por meio do YouTube, instrumentistas da cena musical de Belo Horizonte, selecionados via edital, participam do Webfestival Uno/Duo.





Os shows, em formato pocket, foram gravados ao vivo, sem interrupções, no galpão Emerson, no Bairro Alto de Pinheiros. A relação é diversa: o cavaquinista Warley Henrique, o pianista Christiano Caldas e a dupla PC Guimarães e Natália Mitre, ele, guitarrista, ela, vibrafonista, estão entre os selecionados.





O violonista Rafael Pansica, que se apresenta no sábado, faz no evento on-line seu primeiro show em palco desde que o período de isolamento social foi iniciado, em março. Além de algumas composições autorais, ele executa repertório de temas de Hermeto Pascoal.





“São músicas que venho trabalhando para meu projeto de mestrado na UFMG. Venho arranjando músicas do Hermeto para violão solo, coisa que ninguém tinha feito antes. Na verdade, pouca gente tocou no violão solo o Hermeto. Ele tem arranjos para duo famosos, mas sua música não é muito explorada pelos violonistas solo, o que foi um apelo para uma pesquisa”, comenta Pansica.





O webfestival nasceu como uma derivação da Série BH Instrumental, que tem temporadas anuais em BH, Contagem e Betim. O evento presencial, que não tem previsão de retorno por ora, continua com seu edital aberto para seleção de instrumentistas da cidade. Informações: www.circuitoinstitutounimedbh.com.br.





WEBFESTIVAL UNO/DUO SÉRIE BH INSTRUMENTAL

De quinta a sábado, às 20h, no canal youtube.com/veredasproducoes





Programação





Hoje, 20h

Enéias Xavier (contrabaixo e piano), PC Guimarães e Natália Mitre (guitarra e vibrafone) e Magno Alexandre e Bruno Vellozo (guitarra e contrabaixo)





Sexta, 20h

Duo San Tali: Sandra Alves e Talita Olivetti (flauta e piano), Christiano Caldas (piano) e Augusto Cordeiro e Pedro Gomes (violão e contrabaixo)





Sábado, 20h

Rafael Pansica (violão), Warley Henrique (cavaquinho) e Thiago Peixoto e Breno Mendonça (handpan e sax/flauta