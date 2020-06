Amyr Klink e filha falam sobre autocontrole e confinamento

(foto: Marina Klink/Divulgação ) O navegador e escritor Amyr Klink (foto) e sua filha Tamara Klink vão compartilhar suas experiências em alto-mar em live nesta segunda-feira (22), às 19h, no YouTube e site da Qualicorp. Os dois vão falar sobre como lidar com o confinamento, o autocontrole e como superar as dificuldades. Durante a transmissão, serão arrecadadas doações para a instituição Médicos Sem Fronteiras.





ESPIRITUALIDADE





A segunda edição do novo ciclo de Encontros Digitais Cultura, nesta segunda-feira (22), traz uma discussão sobre espiritualidade. Em um momento como esse, como a religião pode ajudar? E para quem não tem religião, é possível ser espiritualizado? De que forma a espiritualidade pode ser praticada? Mariana Kotscho e Roberta Manreza, do programa Papo de mãe, conversam com o doutor em psicologia, advogado, assistente social e escritor brasileiro Jacob Pinheiro Goldberg e o mestre em desenvolvimento social e consultor em desenvolvimento humano e social junto à ONU Luis Henrique Beust. A transmissão começa às 16h pelo YouTube e na página do Facebook TV Cultura.