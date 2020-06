Patricia Abravanel estreia nesta quarta live Pontinhos de casa

(foto: Gabriel Cardoso/SBT)

Patricia Abravanel (foto) promete agitar a noite desta quarta-feira (10), a partir das 20h, com a live Pontinhos de casa. No canal do Programa Silvio Santos no YouTube, a apresentadora fará uma surpresa para seus colegas do quadro Jogo dos pontinhos. Lívia Andrade, Helen Ganzarolli, Flor, Cabrito Tevez (Alexandre Porpetone) e Carlinhos Aguiar receberão um delivery especial para alegrar sua noite durante o isolamento. Além de enviar os presentes, Patricia bate um divertido papo com todos, que contam o que estão fazendo neste período.





• • •

(foto: Belisario Tonsich/DIVULGAÇÃO)



TIZUMBA E ANTONIO GRASSI





O multi-instrumentista, cantor e compositor Mauricio Tizumba (foto) e o ator e diretor do Instituto Inhotim, Antonio Grassi, são os convidados do Sempre um Papo para a live desta quarta-feira (10), às 19h, com o tema “A vida como ele é / Será” e mediação de Afonso Borges. Acesso pelas redes sociais: @sempreumpapo.





• • •





AFROFUTURISMO





Na programação on-line do Circuito Municipal de Cultura, às 20h, a live Diálogos MIS – Afrofuturismo: distopias do presente sob uma perspectiva afrocentrista – Cinema, com Kênia Freitas e Gabriel Martins. Kênia é professora, crítica e curadora de cinema, com pesquisa sobre afrofuturismo e o cinema negro. Gabriel é sócio-fundador da produtora Filmes de Plástico. Trabalha como roteirista, diretor, fotógrafo e montador. Informações e acesso: www.circuitomunicipaldecultura.com.