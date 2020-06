Live debate formas de desenvolver ações criativas em Minas

(foto: embratur/divulgação)

O Ciclo de Oficinas e Atividades ARebeldia, projeto on-line que oferecerá à população videoaulas de capacitação gratuitas, transmissões de apresentações culturais e painéis ao vivo sobre o universo do empreendedorismo, começa nesta segunda-feira (8), às 11h, com live que terá a participação do secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira (foto). O secretário vai abordar o tema "Cenário atual da cultura em Minas Gerais e suas tendências" e conversará com a idealizadora do ciclo de oficinas ARebeldia, Danusa Carvalho, as produtoras culturais Tatyana Rubim e Raquel Halack, e com Iara Silva, presidente do Pontos de Cultura do estado. A ideia é apontar alternativas e descobrir novos caminhos para movimentar e dar novo fôlego às ações de produtores culturais mineiros.





O encontro virtual será transmitido pela plataforma Google Meet e o link será disponibilizado nas redes sociais da @Arebeldia. Os debates estão marcados para ocorrer semanalmente, às segundas-feiras, até 3 de agosto, sempre com um tema importante para a sociedade, como o papel da mulher na cultura; as redes sociais em tempos de pandemia; direitos autorais e intelectuais e juventude negra brasileira; entre outros. A atividade integra a programação, que terá duração de 90 dias, que trará ainda oficinas on-line de percussão, design e corte e costura criativa; conteúdo sobre gastronomia; e até uma batalha de breaking. A Associação ARebeldia foi fundada no Alto Vera Cruz há 11 anos pelo rapper e ativista Flávio Renegado e pela produtora cultural Danusa Carvalho.





FIQ VIRTUAL

QUADRINHOS E ANIMAÇÃO





A Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura realizam, entre os dias 5 de junho e 3 de julho o FIQ em Casa, versão on-line do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte (FIQ). A ação foi estruturada para a difusão de conteúdos relacionados aos quadrinhos e à animação no contexto de combate à pandemia da COVID-19. A programação conta com lives com quadrinistas e animadores, em conversas sobre técnicas artísticas e de produção; entrevistas com pesquisadores, editores e produtores de conteúdo sobre as perspectivas do mercado; e a exibição de vídeos, nos quais os quadrinistas mostram seu local de trabalho, rotina, material artístico e processo criativo em casa. Também merecem destaque a atração #FIQemCasaDesenhando, que convidará artistas e o público a mostrarem desenhos produzidos durante a quarentena. Informações e programação completa no portalbelohorizonte.com.br/FIQemcasa.





AMOR EM TEMPOS MODERNOS

DESENHO E ILUSTRAÇÃO





A partir desta segunda-feira (8), e até 12 de junho, a Casa Fiat de Cultura vai promover a série Amor em tempos modernos, que apresentará uma história em quadrinhos por dia retratando temas cotidianos das relações e seus afetos, com diferentes técnicas de desenho e ilustração. O público poderá acompanhar a ação no Instagram (instagram.com/casafiatdecultura) e no Facebook (facebook.com/casafiatdecultura). As tirinhas são de autoria das quadrinistas Carol Rossetti, Laura Athayde, Line Lemos, Lu Cafaggi e Rebeca Prado, que integraram a exposição Inarredáveis! Mulheres quadrinistas, realizada pela centro cultural em parceria com o Festival Internacional de Quadrinhos – FIQ, em 2018.



(foto: HBO/Divulgação)



DOCUMENTÁRIOS

NA HBO GO





Documentários originais com temas relevantes e polêmicos estão no catálogo da HBO GO. A seleção, que inclui séries e produções biográficas, conta a história de músicos, atores e outras personalidades que marcaram a história do Brasil e do mundo. Entre os títulos disponíveis estão Ralph: vida e obra de Ralph Lauren; Jane Fonda em cinco atos; Natalie Wood: Aquilo que persiste; Robin Williams: Entre na minha mente; Jorge Mautner: Kaos em ação; Milton Nascimento: Intimidade e poesia (foto); Eu não me chamo Rubén Blades; Desmascarando Jihadi John: Anatomia de um terrorista e Retrato de Serena.





BACURAU NO MAPA

BASTIDORES DO FILME PREMIADO





Nesta segunda-feira (8), às 18h05, o Canal Brasil exibe o documentário Bacurau no mapa, que traz os bastidores das filmagens do premiado filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, Bacurau. Na produção, os telespectadores são convidados a conhecer de perto os bastidores do longa original.



(foto: Mares Filmes/divulgação)



VARILUX EM CASA

NOVOS FILMES





O Festival Varilux em Casa já soma quase 500 mil usuários que acessaram a página do festival on-line. Foram contabilizadas mais de 250 mil visualizações dos filmes disponíveis na plataforma. Com mudanças no catálogo, 15 novos títulos foram incluídos, entre eles sucessos como O ignorante, com Catherine Deneuve; As falsas confidências, com Isabelle Huppert; Marguerite, com Catherine Frot; Quem me ama me segue, com Daniel Auteuil; e Meu rei (foto), com Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel e Party Girl, vencedor do Prêmio Camera d’Or no Festival de Cannes. Informações e programação completa: www.festivalvariluxemcasa.com.br.