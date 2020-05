Paula Lima, Teresa Cristina e Detonautas fazem live nesta quinta

LIVES DO DIA





Paula Lima (foto) e Teresa Cristina farão dobradinha em formato de live nesta quinta-feira (14), às 16h, no Instagram da União Brasileira de Compositores (@ubcmúsica). Paula, que também é diretora da UBC, entrevistará Teresa, no programa Janela UBC, que faz parte da campanha Juntos pela Música, criada pela UBC em parceria com o Spotify, que visa arrecadar fundos para artistas impactados pela crise da COVID-19. Além da entrevista, as cantoras cantarão sucessos que marcaram suas carreiras.





DETONAUTAS ROQUE CLUBE





Os roqueiros do Detonautas Roque Clube (foto) vão apresentar o melhor do seu repertório diretamente do estúdio Mobília Space, nesta quinta-feira (14), a partir das 22h, no canal da banda no YouTube (www.youtube.com/detonautas). “Quando tudo está em suspenso, o futuro incerto, o melhor que temos para fazer é cuidar do corpo, da mente, das nossas famílias e levar energia positiva com a nossa música para os nossos fãs”, reflete Tico Santa Cruz. Durante a quarentena, a banda está trabalhando no repertório deste novo projeto com encontros virtuais entre os seus integrantes.





FÁBIO PORCHAT





Fábio Porchat, uma das personalidades mais adeptas de live durante a quarentena, conversa com Simone Zuccolotto nesta quinta (14), às 16h, no Canal Brasil. Em seguida, às 18h, a convidada será Marina Person. E para terminar o dia, às 20h, Kiko Molica bate papo com Marco Ricca. As lives vão se exibidas no Instagram (@canalbrasil).





DE PERNAS PRO AR 3

CINEMA EM CASA





A partir desta quinta-feira (14), o Telecine promove a exibição de sucessos de bilheteria em variadas plataformas. A Sessão fique em casa entra em cartaz, às 21h, com a transmissão da comédia De pernas pro ar 3 (foto), estrelada por Ingrid Guimarães, simultaneamente no YouTube, no Telecine Pipoca e no canal do cliente das operadoras de TV por assinatura. O filme já alcançou mais de meio milhão de plays no streaming do Telecine e será apresentado por Renata Boldrini. A exibição contará com um QRCode da plataforma Para Quem Doar, que conecta doadores a quem está trabalhando incansavelmente para combater e prevenir os impactos da pandemia no país. A programação segue nas próximas quintas-feiras, no mesmo horário e pode ser conferida em http://fiqueemcasa.telecine.com.br.





AS MÁSCARAS DE FELLINI

CURSO ON-LINE





As máscaras de Fellini, curso on-line com Cássio Starling Carlos, será realizado pela Escola no Cinema

a partir de 19 de maio, seguindo até 13 de junho, sempre às terças (das 19h às 22h) e sábados (das 15h às 18h). O diretor italiano ajudou a definir o conceito de “autor” no cinema por meio de uma estética que funde o realismo e o imaginário, e as aulas serão uma oportunidade para quem tem interesse em se aprofundar nas múltiplas camadas da obra do cineasta e descobrir aspectos encobertos pela uniformidade do termo “felliniano”. Investimento:

R$ 360 (à vista). Inscrições e informações: atendimento@escolanocinema.com.br.