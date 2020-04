Programa revela belezas de BH vistas por cima

(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO) (foto). Cidade agitada, cosmopolita e que ainda mantém o charme do interior, BH é um centro de negócios e ideias que surgem no coração de Minas Gerais e ganham o país. Rodeada de montanhas, a capital mineira é conhecida, entre outros monumentos, pelo estádio Mineirão. Construído em 1965, o local abriga também o Museu Brasileiro do Futebol. Nas proximidades do Gigante da Pampulha encontra-se a lagoa. O conjunto arquitetônico da Pampulha inclui a Igreja São Francisco de Assis, cujo projeto foi concebido pelo arquiteto modernista brasileiro Oscar Niemeyer. A TV Brasil exibe nesta segunda-feira (27), às 20h, mais um episódio do programa Brasil visto de cima, que sobrevoa Belo Horizonte). Cidade agitada, cosmopolita e que ainda mantém o charme do interior, BH é um centro de negócios e ideias que surgem no coração de Minas Gerais e ganham o país. Rodeada de montanhas, a capital mineira é conhecida, entre outros monumentos, pelo estádio Mineirão. Construído em 1965, o local abriga também o Museu Brasileiro do Futebol. Nas proximidades do Gigante da Pampulha encontra-se a lagoa. O conjunto arquitetônico da Pampulha inclui a Igreja São Francisco de Assis, cujo projeto foi concebido pelo arquiteto modernista brasileiro Oscar Niemeyer.

PARTNER

DOSTOIÉVSKI

(foto: Arte 1/Divulgação), baseado em O duplo, de Dostoiévski, conta a história de Jacob, um estudante solitário e cheio de ideias revolucionárias, cuja rotina é interrompida pelo aparecimento de seu duplo, que o incentiva a ser mais engajado politicamente. Inspirado por teorias de Karl Marx, Sigmund Freud e Jean-Luc Godard, o diretor italiano Bernardo Bertolucci realizou um filme-manifesto que capta os principais dilemas da geração de 1968. O longa vai ao ar nesta segunda-feira (27), às 23h, no Arte 1. O filme Partner

FOTOGRAFIA

NOVO EDITAL

O Itaú Cultural dá continuidade à série de lançamentos do Arte como respiro: múltiplos editais de emergência, com a abertura das inscrições de projetos para o Poesia Surda, nesta segunda-feira (27). Voltado exclusivamente para poetas surdos ou com deficiência auditiva, o edital recebe inscrições até 1º de maio pelo link https://itaucultural.formstack.com/forms/artecomorespiropoesiasurda. Informações: www.itaucultural.org.br.

JORNALISMO

NOVO PROGRAMA

(foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO) foto), será exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 12h25, na TV Cultura, no YouTube e no site oficial da emissora. A TV Cultura lança, nesta segunda-feira (27), o Jornal da tarde, que substitui o Jornal da Cultura 1ª edição. O programa jornalístico traz pautas de interesse de toda a família, como saúde, educação, consumo e mobilidade. Sob o comando de Aldo Quiroga e Joyce Ribeiro (, será exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 12h25, na TV Cultura, no YouTube e no site oficial da emissora.

APP MORTAL

ThRILLER

O thriller App mortal será exibido nesta segunda-feira (27), às 22h30, no Lifetime. Na trama, para pagar as despesas com a faculdade, a estudante Trina (Alyssa Lynch, A história não autorizada de barrados no baile) lança um app de encontros chamado Let's Date. O aplicativo logo se torna um sucesso, mas Trina descobre que o Let's Date está sendo usado por uma rede de prostituição, e decide tirar o app do ar. Quando um dos usuários do app aparece morto, Trina procura por pistas no aplicativo desativado, porém, alguém quer impedir a investigação.

RELÍQUIAS

CAÇADORES

No episódio inédito desta segunda de Caçadores de relíquias, intitulado Uma loucura de microcarros, Mike tem um chilique em New Hampshire quando encontra uma joia extremamente rara em meio a uma coleção de carros miniatura. Depois, em Nova York, os rapazes visitam a garagem com 13 automóveis de uma família, com a intenção de comprar algum. Terão sorte e dinheiro suficiente? A série, que vai ao ar nesta segunda (27), às 20h40, no History, mostra o trabalho da dupla Mike Wolfe e Frank Fritz, que vão a pequenos povoados e regiões isoladas dos Estados Unidos em busca de relíquias a serem descobertas em ferros-velhos, sótãos, garagens, galpões ou celeiros.

BOM PAPO

TEMAS DA SEMANA

(foto: Camila Maia/GNT) debatem sobre os principais temas da semana. Porchat comanda a conversa do estúdio, enquanto Emicida, Chico e João participam diretamente de suas casas. A programação noturna do GNT nesta segunda-feira (27) exibe, às 20h, Que seja doce. Às 21h, no Cozinha prática, Rita Lobo prepara cuscuz de milho com ensopado de quiabo e mostra o segredo do ovo frito perfeito. Mais tarde, às 21h30, Rodrigo Hilbert recebe Carol Trentini no Tempero de família – Café da manhã, seguido por Perto do fogo, às 22h. Para fechar, às 22h30, no Papo de segunda, Chico Bosco, João Vicente, Emicida e Fábio Porchat