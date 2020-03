Saiba como substituir o cinema pelo sofá da sua casa

Quem não tem cão, caça com gato. Preparamos uma lista de filmes que podem ser uma boa companhia para o tempo dedicado ao sofá em época de coronavírus. Com as grandes estreias de cinema adiadas, uma solução para quem estava na expectativa é substituir os filmes esperados por similares. Ou rever os títulos já lançados daqueles que são franquias. Dá para maratonar, por exemplo, as franquias 007 e Velozes & furiosos, cujos novos títulos tiveram seu lançamento adiado. Preparamos também uma lista que destaca novidades nas plataformas digitais nesta semana. A maioria é bem recente ou inédita, como The banker, que estreia nesta sexta (20) pela Apple TV+. Você encontrará a seguir produções disponíveis em diferentes plataformas – algumas via assinatura, outras via aluguel ou compra.Vale lembrar que as operadoras de TV paga também têm uma boa gama de opções. A Sky, via satélite, abriu o sinal de dezenas de canais, assim como a Claro/Net, Oi e Vivo. Os canais Telecine (Premium, Action, Touch, Fun, Pipoca e Cult), por exemplo, estão abertos em todas as operadoras. O serviço de streaming do canal, com mais de 2 mil filmes, pode ser acessado gratuitamente para novos assinantes por 30 dias.Já a plataforma Globoplay disponibilizou 30 títulos para não assinantes. Confira a seguir as nossas dicas.









PARA ESPERAR

LANÇAMENTOS



Precisamos falar sobre o Kevin no lugar de A menina que matou os pais e O menino que matou meus pais

. Assista na Globoplay





Programados para estrear em 2 de abril, os dois filmes que retratam o relacionamento de Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos, respectivamente mandante e assassino do casal Marisa e Manfred von Richthofen (os pais dela), foram adiados, sem nova data definida. Lançado em 2011, Precisamos falar sobre o Kevin, de Lynne Ramsay, é inspirado no romance homônimo (2003), de Lionel Shriver. Não é uma história real, mas isso não diminui o desconforto do espectador. Em formato de thriller, o longa acompanha a mãe do personagem-título (papel de Tilda Swinton), um adolescente (interpretado por Ezra Miller) que promove um massacre em sua escola. Eva, a mãe de Kevin, naufraga na culpa pelo que o filho se tornou. É pesado, forte, mas é a melhor produção de ficção a tratar do tema.





Todos os filmes anteriores de James Bond no lugar de 007 – Sem tempo para morrer

. Assista no Telecine (streaming)









O novo James Bond – e último de Daniel Craig como o espião britânico – chegaria aos cinemas em 4 de abril, mas foi adiado para 19 de novembro. Os problemas começaram bem antes do coronavírus, vale dizer. Depois de 007 contra Spectre (2015), Craig afirmou que “preferia cortar os pulsos” a voltar ao personagem. Pois não cortou. As filmagens tiveram que ser adiadas de 2018 para 2019, porque houve uma troca de diretores – Danny Boyle deixou o projeto e foi substituído por Cary Joji Fukunaga. Durante as filmagens, Craig teve que passar por cirurgia por ter sofrido uma lesão no tornozelo e uma explosão causou danos ao estúdio, paralisando a produção. Em meio a essa maré de azar, a boa notícia para os fãs do clássico espião é que dá para maratonar a maior parte dos filmes da franquia (são 24 em 58 anos) do sofá de casa. Desde os títulos mais recentes (Casino Royale, Quantum of Solace, Operação Skyfall e Spectre) até os clássicos, com o maior dos 007, Sean Connery (incluindo o filme original da série, 007 contra o satânico Dr. No, de 1962).

Um lugar silencioso em vez de Um lugar silencioso: Parte 2

. Assista no Telecine (streaming)





A continuação do terror pós-apocalíptico que levou multidões aos cinemas dois anos atrás estava prevista para estrear na última quinta (18). O anúncio de seu adiamento, por tempo indeterminado, foi um dos primeiros da onda de suspensões de estreias. Para quem já assistiu e para quem perdeu no cinema (na verdade, o lugar ideal para assistir ao filme dirigido e protagonizado John Krasinski), vale investir no sofá de casa. A premissa é a seguinte: uma família é obrigada a manter silêncio absoluto nos confins dos EUA para não ser dizimada por alienígenas que podem detectar sua presença por meio do menor barulho. É um misto de terror com drama familiar, em que a ausência de som atua quase como um personagem. E quando vem o ruído, é assustador.





Toda a saga estrelada por Vin Diesel em vez de Velozes & furiosos 9

. Disponível em várias plataformas e canais





Programado para o próximo mês de maio, o novo filme da série passou para abril de 2021. No ano que vem, serão comemorados os 20 anos da estreia da franquia de ação em alta velocidade. Pois o que não falta é opção para assistir aos filmes anteriores. Indo de trás para a frente, neste sábado (21), às 22h, o Telecine Premium estreia o spin-off da franquia, Velozes & furiosos: Hobbs & Shaw (2019). Sem Dominic Toretto (Vin Diesel), o filme é centrado na dupla interpretada por Luke Hobbs e Jason Stathan. Quanto aos oito filmes anteriores, eles estão disponíveis para compra e aluguel no Google Play, Now e YouTube. Já Velozes & furiosos 8 (2017), com Vin Diesel, pode ser visto também na Netflix.





A animação Mulan no lugar do live action de mesmo nome

. Assista no YouTube e Google Play





A lenda sobre a princesa chinesa que se disfarça de homem para poder lutar no Exército e defender seu país é o mote da animação e do live action que, previsto para estrear em 26 de março, deve chegar aos cinemas ainda neste ano. Pelo menos é o que a Disney promete. O filme já enfrentou vários problemas, como uma polêmica com sua protagonista, Liu Yifei (escolhida entre mil candidatas). Em agosto do ano passado, ela declarou publicamente seu apoio aos policiais acusados de agir com brutalidade contra os manifestantes pró-democracia em Hong Kong. A animação original, de 1998, que marcou o renascimento do estúdio, fez bastante sucesso na época – teve Eddie Murphy e Pat Morita entre os dubladores – e gerou uma continuação, seis anos depois, que foi lançada diretamente em vídeo.









Novidades

desta semana





. Amazon Prime Video







Já disponível

Midsommar: O mal não espera a noite (2019)

Inspirado drama de horror é estrelado por Florence Pugh, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante neste ano por Adoráveis mulheres. Um casal viaja para a Suécia para visitar o famoso festival de verão da cidade natal. O que começa como um retiro idílico rapidamente se transforma em uma competição cada vez mais violenta e bizarra nas mãos de um culto pagão.





Domingo (22)

Lady Bird: A hora de voar (2017)

Greta Gerwig dirige esse drama que acompanha uma estudante de ensino médio de Sacramento, na Califórnia. Ela anseia por uma vida muito mais interessante do que a que encontra em seu colégio. A protagonista é Saoirse Ronan, a mesma de Adoráveis mulheres, sucesso mais recente de Gerwig, que teve seis indicações ao Oscar.



Trama Fantasma (2017)

Filmaço de Paul Thomas Anderson estrelado por Daniel Day Lewis. Ambientado em Londres nos anos 1950, o filme acompanha Reynolds Woodcock, um importante estilista cuja vida regrada é tumultuada por uma mulher jovem e decidida, Alma (Vicky Krieps), que se torna sua musa e amante.







. Apple TV









Hoje

The banker (2020)

Filme original da plataforma estrelado por Samuel L. Jackson e Anthony Mackie. Inspirado em fatos reais, o longa acompanha dois empresários que criaram um plano audacioso para enfrentar o establishment racista da década de 1960 nos EUA.









. Netflix

Hoje

Jogos vorazes

Só o primeiro filme (2012) da franquia não está disponível na plataforma. Sucesso mundial baseado na série de livros homônima, mostra a escalada da jovem Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) em um mundo distópico. Dá para maratonar as três sequências: Em chamas (2013) e A esperança – Parte 1 (2014) e Parte 2 (2015).





Domingo (22)

Eu, Daniel Blake (2016)

Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, o filme do britânico Ken Loach acompanha a falência do Estado em cuidar de seus cidadãos a partir da história de um carpinteiro viúvo e uma mãe solteira que sofrem para receber os benefícios concedidos pelo governo. É no Norte da Inglaterra, mas a história bem poderia se passar no Brasil.









. TNT





Hoje, às 22h30

A verdade em segredo

Thriller político inédito dirigido por Joe Chappelle, das séries The wire e Fringe, que aborda um tema quente: manipulação dos fatos. Quando Libby (Tika Sumpter) trabalhava para a vice-presidente dos Estados Unidos, Rachel Burke (Jamie Lee Curtis), suas recomendações resultaram em uma ação militar que causou muitas mortes de civis. Quatro anos depois, agora uma professora universitária, ela quer expor os detalhes que levaram a essa desastrosa decisão, mas acaba virando alvo de antigos aliados dentro da Casa Branca.