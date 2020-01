Mineiros KVSH, Lagum e Sidoka vão se apresentar no Planeta Atlântida

(foto: Dilson Ferreira/divulgação)

MINEIROS

PLANETA ATLÂNTIDA





Mineiros que vêm se destacando na cena pop vão participar do Planeta Atlântida, que será realizado no Rio Grande do Sul, na sexta e no sábado que vem. É um dos maiores festivais musicais do Brasil. KVSH (foto), astro da cena eletrônica, é um deles. Ele acaba de se apresentar na Austrália. “É um grande momento da minha carreira. No espaço curto de um ano, toquei nos três principais festivais do país”, diz, referindo-se às edições de 2019 do Rock in Rio e do Lollapalooza. Em seu canal do YouTube, KVSH soma 32 milhões de plays. Outras atrações de Minas serão a banda Lagum, no Palco Atlântida, e o rapper Sidoka, que se apresentará no palco Rap in cena.







(foto: TV Cultura/divulgação)



MAISA SILVA

PROVOCAÇÕES





Nesta terça-feira (28), às 22h15, o programa #Provocações, atração da TV Cultura, recebe a atriz e apresentadora Maisa Silva, de 17 anos. Na conversa com Marcelo Tas (foto), ela fala de sua carreira na televisão, das experiências no cinema e na música. A trajetória da garota na telinha começou aos 3 anos, ela se tornou o xodó de Silvio Santos e ganhou o apelido de Shirley Temple brasileira. Hoje, faz sucesso nas redes sociais, com milhões de seguidores, além de apresentar o próprio programa de entrevistas, aos sábados, no SBT/Alterosa.





JOJÔ E PALITO

TEATRO E CARNAVAL





A dupla Jojô e Palito, que está em cartaz na Campanha de Popularização do Teatro, também vai participar da abertura da folia em Belo Horizonte. O bloco Jojô e Palito desfilará em 8 de fevereiro. A concentração começa às 9h, na Praça Olga Gatti Barbosa, 47, Bairro Ouro Preto. O último ensaio está marcado para domingo (2), às 8h30, no Espaço Cultural Luchini, que fica na Rua Osório de Morais, 274, Bairro Ouro Preto. Informações: (31) 99983-0600





(foto: Acervo pessoal)



SOLO

GUTO GOFFI





Baterista, cantor, compositor e fundador do Barão Vermelho, o carioca Guto Goffi (foto) lança o terceiro trabalho solo, o projeto C.A.O.S, disponível no Spotify. Tudo começou com o material fotográfico feito por ele há cerca de 15 anos, com ilustrações coloridas que expressavam um olhar diferente sobre o cotidiano. Delas resultaram melodias e letras do novo álbum, gravado com o grupo O Bando do Bem, que o acompanha desde 2016, além do convidado Nani Dias, guitarrista carioca. Entre os parceiros de Goffi estão os “barões” Maurício Barros, Fernando Magalhães e Rodrigo Suricato. Cérebros e cabeças, A travessia e Na hora de rezar são algumas das faixas.





***





Edu Krieger é parceiro de Guto em Samba do adeus, e Claudio Bedran, do Blues Etílicos, compôs com ele a canção Decassílablues. Também batem ponto no disco o compositor carioca Claudio Gurgel e o poeta Xambu, que mora em Curitiba, e assina a única letra que não é de Guto. O baterista do Barão já lançou os discos solo Alimentar (2011) e Bem (2016).





HIP-HOP

SEMINÁRIO





Nesta terça (28), o seminário O grito da periferia será realizado na Funarte com o objetivo de discutir o Plano Municipal de Hip-Hop e coletar demandas da cena de BH. Das 18h às 21h30, o eixo temático “Somos o grito da periferia, que encanta multidões e corações” será debatido por Kika da Serra, produtora do Baile Funk da Serra, DJ Zeu, da empresa Classics Hip-Hop e coordenador do Baile Do Mercado, e a produtora e jornalista Tábata Poline. A historiadora e produtora Giovanna Heliodoro será a mediadora. Inscrições: http://bit.ly/seminariohiphop2020. O evento tem entrada franca. A Funarte fica na Rua Januária, 68, Centro.





SANFONA

NO MINEIRINHO





Carlos Resende, o Xonadão da Sanfona, integrante do Trio Parada Dura, será uma das atrações de quinta-feira (30), às 19h, na Feira do Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, Pampulha). O sanfoneiro promete uma noite com repertório variado, do sertanejo modão e universitário ao forró. No domingo (2), a partir das 12h, a animação ficará por conta dos blocos Diga Lá, que preparou uma roda de samba com pagode, axé e marchinhas, e o Bloco do Marcão, cujo repertório reúne axé, sertanejo, funk e pagode. Entrada franca.