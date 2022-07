É necessário tomar dois comprimidos uma hora antes de começar a beber (foto: Marcelo Rosenthal/Flickr)

Dores de cabeça, sensibilidade ao som e à luz, dores no corpo, enjoo, vômito, boca seca e muita sede, entre outros sintomas da ressaca, podem chegar ao fim ou pelo menos serem atenuados.

Uma pílula que propõe prevenir ressaca chegou à Europa nesta segunda-feira (4/7).



Chamada de Myrkl, criada pela farmacêutica "De Faire Medical" junto do Instituto de Ciência e Saúde Pfützner, da Alemanha, ela afirma que quebra mais rapidamente moléculas do álcool, o que diminui os impactos no corpo.



Segundo estudos publicados na revista "Nutrition and Metabolic Insight", duas pílulas ingeridas uma hora antes de começar a beber podem reduzir cerca de 50% do álcool no sangue.