Fenômeno: alinhamento de cinco planetas poderá ser visto a olho nu em junho

Cinco planetas serão vistos alinhados a olho nu (foto: Reprodução)

Os amantes da ciência e da astronomia terão a oportunidade de ver um fenômeno raro no céu durante o mês de junho. O alinhamento de cinco planetas – Mercúrio, Marte, Vênus, Jupiter e Saturno – ocorreu anteriormente em 2004 e só ficará visível provavelmente em 2040.

O espetáculo começou a ser visto no céu desde o dia 3 deste mês. Cientistas dizem que o melhor dia para ver o alinhamento entre os planetas será no dia 24, quando Mercúrio estará mais distante do sol.





E tudo poderá ser visto sem o auxílio de telescópio ou binóculo. Para fazer essa observação, vai ser necessário acordar cedo, uma vez que o alinhamento vai poder ser visto meia hora antes do nascer do Sol.

Nos próximos meses, os planetas começam a se afastar novamente da Terra. Em setembro, de acordo com a Nasa, Vênus e Saturno já não estarão mais visíveis no sistema solar.