A fascinante descoberta de anel da época romana com imagem de Jesus como bom pastor

Foi dessa maneira que a Autoridade de Antiguidades de Israel descreveu um anel de ouro da era romana com uma imagem usada pelos primeiros cristãos para simbolizar Jesus. A peça foi encontrada por arqueólogos na costa mediterrânea de Israel.

O órgão informou que a joia tem uma pedra preciosa verde esculpida com a figura de um pastor carregando uma ovelha nos ombros.

Na Bíblia, Jesus se descreve como o "Bom Pastor".

O anel foi um dos itens descobertos em dois naufrágios perto do antigo porto de Cesareia.

Os outros tesouros encontrados incluem centenas de moedas romanas de prata e bronze de meados do século 3 e uma grande remessa de moedas de prata do início do século 14.

Os arqueólogos também encontraram figuras da época romana, com o formato de uma águia e um ator de teatro com uma máscara cômica. Além de sinos de bronze feitos para afastar os maus espíritos e um anel com uma pedra preciosa vermelha entalhada com uma lira.





A Autoridade de Antiguidades de Israel disse que os restos dos cascos dos navios e suas cargas foram encontrados espalhados no fundo do mar a uma profundidade de cerca de 4 metros.

"Os navios provavelmente estavam ancorados nas proximidades e foram destruídos por uma tempestade", disse Jacob Sharvit, da Unidade de Arqueologia Marinha da agência.

Cesareia foi o lar de uma das primeiras comunidades cristãs e, de acordo com o Novo Testamento, foi onde o apóstolo Pedro batizou Cornélio, o Centurião, o primeiro gentio (não judeu, pagão ou estrangeiro) a se converter à fé cristã.

"Este foi o primeiro caso em que um não judeu foi aceito na comunidade cristã", explicou Sharvit. "A partir de então, a religião cristã começou a se espalhar por todo o mundo."

