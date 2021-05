Eclipse lunar e superlua: onde será visível o fenômeno de 26 de maio?

(foto: Getty Images)

A madrugada desta quarta-feira, 26 de maio, será especial. Vai ocorrer o primeiro eclipse lunar de 2021, que também será uma superlua e uma "lua de sangue". O professor do departamento de astronomia do IAG, da USP, Roberto Costa disse à BBC News Brasil que no Brasil será possível ver o começo do eclipse no início da manhã, mas só em algumas partes do país.





"No horário de Brasília, o eclipse parcial começará às 6h45, quando a Lua já estará se pondo no horizonte oeste. O eclipse total começa às 8:11, quando a lua já terá baixado. Em termos de visibilidade no território brasileiro, quanto mais a oeste, melhor", explicou o professor.

Segundo ele, os Estados brasileiros do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, Roraima e Acre, além das cidades do oeste de São Paulo serão os melhores lugares para avistar o fenômeno. A fase total não será vista de nenhum ponto do território brasileiro.

Apesar de o eclipse total da Lua não poder ser visto no Brasil, a "lua de sangue" poderá ser vista em qualquer lugar.

Vamos explicar a dinâmica de cada fenômeno.

Um eclipse lunar total ocorre quando a Terra passa entre a Lua e o Sol, lançando uma sombra na lua. Os três corpos celestes devem estar perfeitamente alinhados para que isso aconteça.

Uma superlua ocorre quando uma lua cheia ou nova coincide com uma maior proximidade do satélite da Terra. Isso faz a Lua parecer maior.

A órbita da Lua é elíptica e um lado (apogeu) está cerca de 50 mil km mais distante da Terra do que o outro mais próximo (perigeu).

Portanto, uma lua cheia que ocorre perto do perigeu é chamada de superlua.

Nesse caso também é conhecida como "superlua das flores", pois ocorre quando as flores aparecem na primavera do Hemisfério Norte.

Durante o eclipse, a Lua vai aparecer avermelhada porque a luz do sol não chegará diretamente a ela, mas parte dessa luz será filtrada pela atmosfera da Terra e as cores avermelhadas e laranja serão projetadas em nosso satélite.

Este efeito misterioso é popularmente conhecido como "lua de sangue".

Nesta ilustração, que não está em escala, você pode ver as duas áreas de sombra que a Terra projeta durante o eclipse, umbra e penumbra. (foto: NASA)

"Esta mudança de cor não se deve a uma mudança física na Lua, mas simplesmente porque a Lua se moverá em direção à sombra da Terra", explicou Patricia Skelton, astrônoma do Observatório Real de Greenwich, à agência Press Association, de Londres.

"A atmosfera da Terra desvia a luz do Sol e banha a lua com uma luz vermelha."

Onde o eclipse será visível?

O eclipse lunar total em 26 de maio durará 15 minutos e será visível em parte da América do Sul e na costa oeste da América do Norte.

Será parcialmente visível em algumas partes da América Central e no leste da América do Sul.

No Brasil, não será possível observar o eclipse total, mas numa faixa ao oeste será possível ver um eclipse parcial. Entre as capitais onde o eclipse parcial poderá ser observado estão Manaus, Campo Grande, Curitiba e Porto Alegre.

Numa outra faixa, que engloba a maior parte do país, será possível ver apenas um eclipse penumbral, que não encobre a Lua, mas a deixa mais escura que o normal. Entre as capitais onde poderá ser visto o eclipse penumbral estão Belém, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Na ponta leste do Nordeste, numa região que engloba capitais como São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Aracajú e Salvador, não será possível observar o eclipse.

Além das Américas, o eclipse também poderá ser visto na parte oriental de alguns países asiáticos, bem como na Oceania.

Este será o primeiro de quatro eclipses em 2021. Em 10 de junho acontecerá o próximo, um eclipse solar anular. Outro eclipse lunar ocorrerá em 18 de novembro e o último será um eclipse solar total em 4 de dezembro.

