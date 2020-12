A premiada foto de pinguins viúvos que parecem se confortar sob as luzes da cidade

Registro feito pelo fotógrafo Tobias Baumgaertner em Melbourne (foto: Tobias Baumgaertner)

O ano de 2020 gerou muitas imagens pungentes e poderosas.

Mas em um concurso de fotografias marinhas na Austrália, o público decidiu premiar um retrato íntimo e singelo de dois pinguins viúvos que parecem se reconfortar num abraço enquanto observam a paisagem urbana no horizonte.

O registro premiado no Ocean Photography Awards, organizado pela revista Oceanographic, foi feito pelo fotógrafo alemão Tobias Baumgaertner, em Melbourne.

Segundo ele, os dois pinguins tinham perdido seus companheiros recentemente e aparentemente abraçados perto de uma colônia de quase 1.400 pinguins-fadas, a menor espécie de pinguins com uma altura média de apenas 33 cm. A população é monitorada por voluntários.

"Um voluntário se aproximou de mim e me disse que a branca era uma senhora idosa que havia perdido seu parceiro e, aparentemente, o mesmo aconteceu com o pinguim macho mais jovem à esquerda", escreveu Baumgaertner no Instagram.

"Desde então, eles se encontram regularmente, confortando um ao outro e ficando juntos por horas observando as luzes dançantes da cidade."

O fotógrafo passou três noites com a colônia de pinguins antes de conseguir tirar esta foto.

Inicialmente ele pretendia capturar uma imagem que "mostrasse a pressão que o desenvolvimento humano exerce sobre populações de animais selvagens", mas percebeu que conseguiu ir bem além disso.

"Entre não poder ou ter permissão para usar qualquer luz e os pequenos pinguins se movendo continuamente, esfregando suas nadadeiras nas costas uns dos outros e limpando uns aos outros, era realmente difícil conseguir uma oportunidade ", disse ele. "Mas eu tive sorte durante um momento lindo."

Veja os vencedores e finalistas das outras cinco categorias no site do Ocean Photography Awards ou no perfil do prêmio.

Abaixo é a imagem vencedora na categoria Fotógrafo do Ano, concedido em 2020 à canadense Nadia Aly por sua imagem de um grupo enorme de raias flagradas na costa do México.

https://www.instagram.com/p/CHyP0DDh14B/

