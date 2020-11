Meteoro explode na fronteira do Uruguai com Rio Grande do Sul; vídeo impressionante

(foto: Observatório Espacial Heller e Jung) bólido, nome dado a um meteoro que explode na atmoesfera, foi registrado pelo Observatório Espacial Heller & Jung, que fica a cerca de 426km da explosão, em Taquara. Na madrugada desta segunda-feira (23/11) um meteoro explodiu na fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul. O, nome dado a um meteoro que explode na atmoesfera, foi registrado pelo Observatório Espacial Heller & Jung, que fica a cerca de 426km da explosão, em Taquara.









Em entrevista ao G1, Carlos Fernando Jung, diretor da Região Sul da Bramon - Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, apontou que o bólido entrou na atmosfera da Terra a 103km de altitude e explodiu a 94,4km.





"Com a queda deste meteoro de elevada magnitude fica comprovado que neste ano de 2020 já ocorreu o maior número de meteoros de elevada magnitude desde 2016, quando iniciou a operação do observatório no RS", afirmou o diretor.





Meteoro explode na fronteira do Uruguai com Rio Grande do Sulhttps://t.co/bonuWk13jy pic.twitter.com/XY0sQUCdXm — Estado de Minas (@em_com) November 24, 2020





Não é a primeira vez que um evento como este ocorre no Rio Grande do Sul. Em outubro deste ano um facho luminoso vindo do espaço iluminou a noite da cidade de Caxias do Sul, a 96km da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.