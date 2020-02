Carnaval na palma da mão

Ferramenta do Uai funciona como agenda para curtir a folia na capital mineira. Baixe no uai.com.br/carnaval





Prepare sua fantasia, pegue seu abadá e conte com a ajuda da tecnologia para se divertir no Carnaval 2020. Você pode usar o seu smartphone para saber sobre a programação da maior festas das ruas em Belo Horizonte, que este ano espera animar um público recorde de 5 milhões de foliões.

O Estado de Minas lançou uma página especial no Portal Uai (www.uai.com.br/carnaval), onde reúne o o conteúdo multimídia da folia. Lá, além de acompanhar toda a cobertura, com galerias de fotos e vídeos, você pode se planejar com o mapa dos blocos. O EM ainda te ajuda a montar o seu roteiro, transformado numa agenda para compartilhar com os amigos. Basta escolher na tela os blocos preferidos e, a partir daí, o sistema gera a programação.

O Núcleo de Criação Multimídia do jornal Estado de Minas lançou o primeiro mapa interativo do carnaval de rua de BH em 2017, como uma forma de organizar a programação crescente de cortejos diários na capital mineira. Naquela época, já eram centenas de desfiles e muitos grupos ainda não conhecidos dos foliões. A produção do conteúdo começou 50 dias antes da festa de Momo iniciar, a partir de contatos com representantes dos blocos para confirmar dia, horário e local das apresentações.

Desde então, o EM anualmente organiza o mapa interativo do carnaval de rua de BH, que usa a plataforma de geolocalização do Google Maps. Além de ver pelo celular o endereço dos desfiles, horário e dia, o folião pode saber um pouco sobre a história do bloco. A ferramenta permite que o usuário baixe o mapa para usar offline durante o carnaval, quando o sistema de telefonia geralmente apresenta instabilidade, devido ao grande número de pessoas nas ruas.

O mapa interativo dos blocos de carnaval de BH do jornal é constantemente atualizado com informações enviadas pelos organizadores dos desfiles e dados do poder público. Este ano, já são mais de 370 blocos cadastrados no banco de dados disponível para consulta do leitor, que permitirá ainda a interação com a agenda personalizada, disponível no Portal Uai..





Tô na festa A interatividade também estará presente nas redes sociais dos Diários Associados. De amanhã a terça-feira, entra no ar o Tô No Carnaval Uai. A equipe multimídia do EM vai percorrer os blocos e deixará um microfone aberto para o folião soltar a voz. Os vídeos gravados serão divulgados no Facebook do Estado de Minas e do Portal Uai. E o Xôtifalá, comandado por Luiz Othávio Gimenez, vai levar muito humor aos stories do Instagram do jornal. E, ainda sobre a rede social de fotos, o jornal vai compartilhar a alegria dos foliões nos blocos da capital mineira. Basta postar uma foto bem divertida usando a hashtag #eunocarnavaluai.





Rio e São Paulo Para facilitar o deslocamento pelas ruas da capital mineira, o Google Maps enviará notificações para avisar, em tempo real, quais ruas estarão fechadas durante a festa em BH. Vai de transporte público? O app mostrará as alterações nas linhas de ônibus.

O Google vai trazer informações sobre mais de 3 mil blocos cadastrados pelo país. Para conferir os detalhes, é preciso pedir “Ok Google. Falar com Blocos de Rua”. O Google Maps mapeará os principais bloquinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo, tanto em celulares Android quanto iOS.





NÃO É NÃO Em parceria com a ONG Think Olga, o Google Assistente continua engajado no combate contra o assédio no carnaval. Ao falar “OK Google, como reportar importunação sexual” para o Google Assistente, o celular vai trazer os contatos da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência e da Polícia Militar , além de indicar o site Think Olga para mais informações sobre o tema.













370





blocos estão cadastrados

no banco de dados do Uai disponível

para consulta do leitor