Homofóbicos cretinos se escondem atrás de religiões e livros sagrados; leia

(foto: AFP / OSCAR DEL POZO) 'Patriotism is the last refuge of a scoundrel' (patriotismo é o último refúgio dos canalhas) é uma frase famosa atribuída ao poeta e escritor inglês Samuel Johnson (1709-1784), um dos mais influentes pensadores do século XVIII.









Mas a vilania dos tiranos não restringiu sua crueldade ao solo natal, não. A religião sempre foi usada como instrumento de caça por autoproclamados representantes de Deus, de Alá ou o nome que queiram dar à divindade preferida.





GENOCÍDIOS





Bárbaros, cazares e imperadores sanguinários espalhavam o mais puro terror sobre as terras em que pisavam. Saqueavam, queimavam e destruíam vilas inteiras, para, em seguida, violentar, escravizar e matar os povos.





Conquistar terras e riquezas, em nome do próprio império, foi a rotina durante séculos na Europa e Ásia. Com o passar dos anos, o eixo da morte se deslocou para outro motivo: as religiões. Hereges e infiéis deveriam ser dizimados.





E em tempos mais recentes, historicamente falando, uma nova 'desculpa' vigorou à frente da sanha por sangue, tortura, dor e morte própria dos perversos, como se religião e pátria não bastassem: ideologia política (ou forma de governo).





HOMOFOBIA





Hitler criou e difundiu o nazismo pela Europa e, em nome do nacionalismo alemão e da mais pura 'raça' humana, a ariana, matou mais de 6 milhões de judeus, além de ciganos, negros, deficientes físicos e mentais e, sim!!, homossexuais.





O comunismo e suas variantes (socialismo, marxismo, etc), pelas mãos de assassinos como Mao, Pol Pot, Stalin e Lenin extinguiu mais de 100 milhões de vidas humanas e, sim!! igualmente perseguiu e matou os homossexuais.





Com inveja de seus colegas (pátria e ideologia), a religião também perseguiu e assassinou, em nome dos deuses, milhões de 'infiéis' e 'pecadores', como nos contam as Cruzadas e as Jihads, e, sim!!, lá se foram milhares de homossexuais.





LIVROS SAGRADOS





Vagabundos e covardes invocam escrituras sagradas para sustentarem racismo, xenofobia, ideologia política e, é claro, homofobia. Islâmicos terroristas juram que Alá mandou atirar os judeus no mar: 'está no Alcorão'. Onde, seus cretinos?





Cristãos e evangélicos homofóbicos juram que Jesus e/ou Deus condenam gays e lésbicas, como se tivessem ouvido algo minimamente parecido Deles próprios, e não através de palavras e frases escritas por homens. Repito: homens!





Torá, Bíblia, Alcorão... escolham o livro que quiserem e me digam: foi alguma divindade o autor do que vai lá? Ou foram 'sábios', em suas épocas medievais? E quem interpreta e divulga os escritos: um ser humano ou uma divindade?





CANALHAS





Não há qualquer razão para ofender, discriminar e até mesmo criminalizar (sim; há penas para quem é homossexual em alguns países, inclusive pena de morte) a homossexualidade em nome de terceiros, seja um padre, xamã, rabino ou pastor.





Muito menos justificar tais crimes, amparado em escrituras tão antigas quanto venerar bezerros e temer os trovões. Até porque - isso é lógica elementar - se todas as leis religiosas ainda valessem, não haveria vida humana sobre a Terra.





Um canalha é um canalha porque é um... canalha! Simples assim. Não o é porque está escrito em um livro nem porque o líder religioso falou. É porque escolheu ser, seja lá o maldito motivo. E se não assume a própria canalhice, é também covarde.





SEXO





Os puritanos que dizem que homossexualidade é pecado, baseado nos livros sagrados e nos porta-vozes de Deus, só fazem sexo para procriar, é? E quando fazem, não têm fantasias e pensamentos 'libidinosos', não? Santinhos eles!





E os machões que não suportam os 'viados', em nome de Jesus, não se excitam com 'sapatas' lindas se pegando, e se masturbam, escondidinho, loucos para entrar na luxúria do Rock das Aranhas (aliás, Raul Seixas era pecador?).





O problema dessa gente homofóbica é um só: sexo! Por motivos diversos, geralmente ocorridos lá nos primeiros anos de vida, se tornaram adultos - como direi? - com vícios de construção. Defeitos de fábrica, entendem?





FREUD EXPLICA





Daí, sublimam seus traumas e suas fraturas emocionais - e não raro suas perversões - em puritanismo religioso, a fim de construírem uma barreira imaginária contra suas angústias primitivas, tadinhos (e tadinhas).





Ocorre que tal barreira imaginária é tão sólida quanto nosso real em tempos de Jair Bolsonaro, um dos homofóbicos assumidos que se esconde atrás da religião. Assim, continuam angustiados e ansiosos; por isso são tão raivosos e violentos.





Encerro com os geniais e inesquecíveis Mamonas Assassinas: 'Ontem eu era católico, hoje eu sou um gay. Tem gay que é Mohamed, tentando camuflar. Faça bem a barba, arranque seu bigode, gaúcho também pode, não tem que disfarçar'. É isso aí! No fundo, no fundo, não passam de Robocops gays.