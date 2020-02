Uberaba faz festa para comemorar seus 200 anos

(foto: Instagram/Reprodução)



A partir de amanhã, a cidade de Uberaba, um dos orgulhos do Triângulo Mineiro, começa a festejar os 200 anos de sua fundação. A data oficial é 2 de março de 1820, quando o Arraial do Sertão da Farinha Podre foi elevado à condição de Freguesia de Santo Antônio de Uberaba. Em 1836, conseguiu sua emancipação como Vila de Uberaba. Por vários anos, foi o agrupamento urbano mais importante do Triângulo, tanto que de 1852 a 1880, Uberlândia foi um de seus distritos, com o nome de São Pedro de Uberabinha. Com 335 mil habitantes, Uberaba é um dos destaques do setor agropecuário nacional, sendo conhecida como Capital Mundial do Zebu. Tem um importante parque industrial e registra significativa renda per capita. Mesmo tendo registrado dois casos de suspeita de coronavírus esta semana, não vai deixar de comemorar o bicentenário.





Vejam como são as coisas. O Banco Safra, um dos cinco maiores do país, vai formar uma equipe, a ser chefiada pelo executivo André Laloni (ex-BNDES), especialmente para ficar por conta de aplicar no mercado os US$ 26 bilhões (cerca de R$ 120 bilhões) que Joseph Safra, dono do banco, e sua família acumularam. O clã não sabe o que fazer com tanto dinheiro. Leoni e equipe vão analisar com o devido cuidado os melhores investimentos.





A respeito da nota de ontem da coluna cumprimentando todos os que aniversariam hoje, 29 de fevereiro, e só comemoram a data em anos bissextos, de quatro em quatro anos, veio comunicado da Associação Nacional de Registros de Pessoas abordando o assunto. Alerta que pais dos nascidos em 29 de fevereiro devem registrá-los na data certa, e não em 28 de fevereiro ou 1º de março. O registro inexato é proibido por lei. Quanto à comemoração do aniversário, ela pode ser feita nos dias vizinhos. Em 2016, o último ano bissexto, Minas Gerais ficou em segundo lugar no país em nascimentos no dia 29. Foram 1.680 nascimentos.





De 6 a 9 de março, a capital estará recebendo promotores de eventos de todo o país. Eles virão participar da campanha Visite Belo Horizonte, que tem como objetivo mostrar a organizadores de acontecimentos turísticos, festivos e empresariais as atrações da cidade. Promoção do Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau, com apoio da Belotur. Desta vez, o enfoque será na comida, apresentando BH como Cidade Criativa da Gastronomia.





O projeto Bloco 8 da mineradora Sul Americana de Metais (SAM), multinacional chinesa que prevê investimento de US$ 2,1 bilhões no Norte de Minas, destinado à extração e beneficiamento de minério de ferro de jazidas da região, encontra-se paralisado por decisão judicial devido ao fato de não ter recebido licenciamento ambiental para ser executado. Os prefeitos dos municípios que abrigam jazidas de baixo teor (20%) – Grão Mogol, Salinas, Fruta do Leite, Josenópolis e Padre Carvalho – manifestaram apoio à execução do projeto por meio de um documento assinado em conjunto.





Obviamente, a diretoria da mineradora Sul Americana de Metais encontra-se altamente preocupada com a demora da aprovação do Bloco 8, pois o atraso do início das obras poderá trazer grandes prejuízos. Além da extração e beneficiamento do minério, o projeto prevê a geração de benefícios socioambientais. Haverá construção de uma barragem no Rio Vacarias, que permitirá a disponibilização de água para as comunidades locais. Na primeira fase, haverá geração de 6,2 mil postos de trabalho e de mais 1,1 mil empregos durante a sua operação. A produção anual prevista é de 27,5 milhões de toneladas de concentrado minério de ferro.





A empresa de pesquisas Ifop acaba de divulgar os resultados da sondagem que fez na França sobre a higiene dos franceses e seus hábitos. Acabou chegando a um resultado dos mais óbvios e desnecessários, confirmando tendência de mais de mil anos. Constatou que os franceses não gostam de tomar banho e 76% da população jamais adotou a prática do banho diário. A maioria não respeita as normas sanitárias. Apenas 37% se preocupam em lavar as mãos constantemente. Não é à toa que a última piada a respeito, correndo na internet, diz o seguinte: Franceses bebem vinho, comem pão, patês, manteiga, cremes, doces e são magros. Conclusão: o que engorda é tomar banho.





Na tarde de ontem, o dólar comercial, em alta constante, estava cotado a R$ 4,50. O dólar turismo chegou a R$ 4,91. Portanto, essa valorização violenta vem colaborar mais ainda para a redução drástica de viagens de brasileiros ao exterior, setor já afetado pelo coronavírus. Caso não haja propagação da doença no Brasil, o turismo doméstico tem tudo para entrar em período de vacas gordas. Perde um, ganha o outro... Pelo menos enquanto durar a vigência desse abominável coronavírus. Minha Santa Gertrudes!





O Tauá Grande Hotel de Araxá já começou a receber reservas para uma de suas mais concorridas promoções festivas do ano, a Páscoa Iluminada, realizada durante um mês com programação girando em torno de temas da semana santa. Terá início em 12 de março para se encerrar em 12 de abril. A grande atração será o espetáculo Jesus – Paixão, vida e luz, que terá projeção mapeada de cenas da vida de Cristo em área de 2,5 mil metros quadrados, além de avançadas interações tecnológicas.





Com enchentes e mais enchentes se registrando no mundo e a televisão mostrando carros enguiçados em ruas inundadas, acaba de surgir no noticiário automobilístico a informação de que motores dos carros elétricos são muito menos afetados pela água do que os motores a gasolina. Não enguiçam quando inundados, ao contrário do que todo mundo pensa. Informa-se que conectores e baterias dos carros elétricos têm um invólucro impenetrável justamente para não dar choque, incendiar e registrar curtos-circuitos no contato com a água. Tudo bem.





Um dos grandes temores da Organização Mundial da Saúde sobre a propagação mundial do coronavírus, não revelado até agora, mas levantado por uma publicação acadêmica alemã, é o que poderá ocorrer quando o vírus atingir a Índia, o segundo país mais populoso do mundo, sem a menor estrutura em serviços médicos e sanitários, onde as pessoas vivem amontoadas como formigas. No que toca aos meios preventivos, encontrar máscaras para mais de um bilhão de indianos não vai ser fácil. No contato diário nas ruas amontoadas de gente, a disseminação do vírus não terá a menor condição de ser contida. Pode ser o caos total.