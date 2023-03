Blocão de Arthur Lira se desfaz com o PT isolado no Congresso Nacional

Ao contrário do que aconteceu no Senado, onde a disputa entre o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que foi reeleito, e o candidato bolsonarista Rogério Marinho (PP-RN) foi um divisor de águas entre a base do governo e a oposição, o blocão formado para reeleger Arthur Lira (PP-AL) presidente da Câmara criou uma espécie de “terra de ninguém” entre a base do governo e a oposição. Com 495 deputados, a base de Lira é um terreno pantanoso para o Palácio do Planalto, que não sabe ainda com quem poderá contar nos partidos do Centrão. Somente o Psol-Rede e o Novo ficaram de fora do blocão, que agora está se desmanchando.





Se o blocão foi muito bom para Lira, não foi nem um pouco para o governo. Fortaleceu o presidente da Câmara, que teve a reeleição mais consagradora da história, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu estruturar sua base. Mesmo que o deputado Rui Falcão (PT-SP) venha a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, em acordo com Lira, sua composição é o primeiro sinal de que a governabilidade de Lula depende da “boa vontade” do presidente da Câmara. Dos 64 assentos, PT e aliados, como o PDT e o PSB, têm apenas cerca de 15 deputados, dos quais 10 são petistas ou deputados federados do PCdoB e o PV. PL, PP, Republicanos e Podemos formam a oposição, sendo 13 do PL, o partido de Bolsonaro. União Brasil, MDB, PSD e deputados do Centrão ligados a Lira somam 18 deputados na CCJ. Restam mais cinco independentes, entre os quais os deputados da federação PSDB-Cidadania.





Parece que não caiu a ficha para o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), que não conseguiu formar um bloco com os aliados tradicionais do presidente Lula, como o PSB, o PDT e o Solidariedade. Ontem, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, a Executiva do PSB aprovou a decisão de formar uma federação com as duas legendas, mirando a construção de uma grande força de centro-esquerda, espaço que o PT não conseguiu ocupar e, aparentemente, também não o deseja. Os três partidos tiveram desempenho aquém de suas próprias expectativas no ano passado: PSB caiu de 18 deputados para 14; PDT, de 28 para nove; Solidariedade, que incorporou o Pros, tem sete. Com isso, o bloco terá 34 deputados.





Na terça-feira próxima, as cúpulas das três legendas vão se reunir para consolidar a federação. A decisão dos três partidos é uma resposta ao hegemonismo petista, principalmente em relação à orientação política e composição dos ministérios. Nem mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está a salvo do fogo amigo petista. Mesmo que as pressões do PT sejam um jogo combinado entre o presidente Lula e a deputada Gleisi Hoffmann, os resultados não estão sendo bons para o governo, que parece ao sabor dos acontecimentos e disperso na ação política.









Falta de foco





Pressionado pelos acontecimentos, o presidente Lula tem se saído bem, como nos casos da tentativa de golpe de estado de 8 de janeiro, que enfraqueceu muito a extrema direita; do genocídio de yanomamis, sem Roraima; e, agora, o escândalo das joias presenteadas pela Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, n o valor de R$ 16 milhões de reais, no qual o ex-presidente Bolsonaro está cada vez mais encalacrado. Entretanto, o governo parece disperso e sem foco nas suas prioridades. Todos os ministros e partidos da coalizão de governo deveriam estar mais preocupados com a articulação da base governista no Congresso para aprovar os principais projetos de governo, entre os quais a reforma tributária.





O Centrão é mais venha a nós do que ao vosso reino. Os ministros da União Brasil Daniela Carneiro (Turismo), Waldez Góes (Integração) e Juscelino Filho (Comunicações) desgastam o governo. A primeira por causa do apoio eleitoral das milícias da Baixada Fluminense, o segundo, ex-governador do Amapá, foi condenado por peculato. Juscelino só foi mantido no cargo porque o presidente da Câmara pressionou o governo. O parlamentar maranhense usou um avião da FAB para compromisso privado: um leilão de cavalos.





Desde a indicação dos três ministérios, numa negociação conduzida pelo senador Davi Alcolumbre (AP), que acaba de ser reeleito para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a bancada do União Brasil na Câmara está rebelada. Não há nenhuma garantia de que os três ministros possa realmente garantir os votos que o governo precisa ter na Casa. O líder da legenda na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA), é mais aliado de Lira, que deseja fazê-lo seu sucessor, do que do presidente Lula.





Lira é o principal artífice da negociação entre o PP (47 deputados) e o União Brasil (59) para a formação de uma federação, quiçá uma fusão, que está emperrada por causa dos conflitos regionais. Caso as divergências sejam superadas, os dois partidos serão a maior forca política da Câmara, com 106 deputados, suplantando o PL (99) e a federação PT-PCdoB-PV (81).