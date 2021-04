Bolsonaro e seu governo estão cada vez mais no vermelho, por causa da COVID

Bolsonaro vai almoçar hoje com líderes empresariais para tentar recuperar sua imagem (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)







O presidente Jair Bolsonaro tenta se reposicionar no mercado. Quer reverter o grande desgaste que vem sofrendo com o agravamento da pandemia de COVID-19 e busca se reaproximar dos grandes empresários do país, de quem sem afastou em decorrência do seu negacionismo em relação à pandemia. A pedalada fiscal desenhada no novo Orçamento da União, fruto de uma negociação entre o Palácio do Planalto e o Centrão, que guindou à Secretaria do Governo a ex-presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputada Flávia Arruda (PL-DF), também assustou os investidores. Para o mercado, o governo está no vermelho.





Hoje à noite, Bolsonaro participará de um jantar organizada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, com 20 grandes líderes empresariais, tendo por anfitrião o empresário Washington Cinel, dono da Lide Segurança e magnata da terceirização, na antiga mansão de José Ermírio de Moraes, em São Paulo, arrematada em leilão por quase R$ 40 milhões. Entre os participantes confirmados, estão André Esteves (BTG), Alberto Leite (F5 Securities), Alberto Saraiva (Habib’s), Candido Pinheiro (Hapvida), Carlos Sanchez (EMS), Claudio Lottenberg (Hospital Albert Einstein), Flavio Rocha (Guararapes) Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), João Camargo (grupo Alpha de comunicação), João Carlos Saad (Band), José Roberto Ma ciel (SBT), Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), Ricardo Faria (Granja Faria) e Tutinha Carvalho (Jovem Pan).





As recentes pesquisas assustaram os estrategistas do Palácio do Planalto. A divulgada pela XP/Ipespe na segunda-feira mostrou o saldo da troca de ministros de ministros do governo: cresceu a avaliação negativa (agora 48%) e a positiva ficou abaixo dos 30 pontos (27%) pela primeira vez, desde julho do ano passado. Em janeiro, empatavam as avaliações positivas e as negativas, ambas com 37%. A desaprovação chegou a 60%, enquanto a aprovação foi de 33%. Entretanto, a troca de ministros da Saúde teve pequeno efeito positivo para o governo: a avaliação positiva (ótima/boa) foi de 18% para 21%, enquanto a negativa recuou de 61% a 58%.





A tentativa de reaproximação com o meio empresarial é fruto do cenário econômico, que continua puxando o governo para baixo: 65% afirmam que o governo está no “caminho errado”, enquanto 23% afirmam estar no “caminho certo”. A avaliação negativa passou de 36% para 42%. A aposta do governo é o efeito do abono emergencial, que pode ajudar a melhorar a imagem de Bolsonaro, uma vez que a medida é aprovada por 67% dos entrevistados e desaprovada por 29%, segundo a pesquisa. O problema de Bolsonaro é o modo de governar: 15% dos pesquisados querem que seja mantido, enquanto 27% dizem que precisa mudar alguma coisa e 53% condenam completamente o comportamento do presidente da República.





Esse cenário explica a guinada de Bolsonaro em relação às vacinas, que passou a ser centro da atuação do governo, ainda mais porque a Fiocruz, por falta de insumos, ficou muito para trás na corrida com o Instituto Butantan, responsável pela produção de mais de 80% das vacinas aplicadas no país. O agravamento da pandemia, principalmente em São Paulo, não permitiu que isso alavanque nacionalmente o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), mas está evidente que a conta da pandemia caiu mesmo no colo de Bolsonaro.





Essa vantagem estratégica de Dória dificilmente será revertida, a não ser que Bolsonaro consiga importar vacinas. Não foi à toa que ligou para o presidente russo Vladimir Putin, ontem, para acertar a compra da vacina russa Sputnik V, que está sendo produzida no Brasil por laboratórios privados e exportada para a América Latina.





Bolsonaro aumentou seu controle sobre os órgãos de coerção do Estado. A posse dos seis novos ministros de Bolsonaro foi realizada ontem em cerimônia discreta, sem a presença de convidados e a imprensa. O novo ministro da Justiça, Anderson Torres, trocou toda a cúpula policial: Rolando Souza foi substituído na Direção-Geral da Polícia Federal pelo delegado Paulo Maiurino; o novo chefe da Polícia Rodoviária Federal será o inspetor Silvinei Vasques, no lugar de Eduardo Aggio.